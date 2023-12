OTS: Kde sme a kde máme byť ?

Bratislava 11. decembra (OTS) - Po osobnom mimoriadnom a slávnostnom zhromaždení 13. októbra 2023 bolo zvolané ako druhé vo štvrtej dekáde existencie. So zreteľom na pokročilé jesenné obdobie a na podnet viacerých členov výboru združenia bolo8. decembra 2023 od 16 h. do 18.20 h.Program bol daný tým, že v závere 2023. roka sa rozhoduje o tom, či Slovensko vstúpi na cestu - rýchlodráhu k zmierneniu vnútorného napätia v spoločnosti a vôbec vo všetkých jej sférach. Krátko po parlamentných voľbách a vymenovaní koaličnej vlády dostali viaceré osobnosti z nej, no i opoziční politici ponuku združenia k dialógu,Rozum členov združenia a poctených osobností boli a sú takpovediac v stálej v pohotovosti, lebo im záleží na tom,Na videokonferenčnom zhromaždení dostali príležitosť vyznačiť verejne svoje názory a teda podnety. Z pozvaných hostí opozície a veľvyslancov USA, Francúzska, ČĽR a Ruskej federácie sa videokonferencie zúčastnila len za čínskeho veľvyslanca jeho spolupracovníčka.Na videokonferencii bola prezentovaná v jazyku slovenskom aj anglickom výzva lídrom stále „Modrej planéty“ na základe novembrovej komunikácie s členmi združenia a jeho sympatizantami a s občanmi EÚ a ďaľších štátov svetaUPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.