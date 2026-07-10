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OTS: Podpora historickej výzve Leva XIV. Slúžiť životu“
Deväť príspevkov od členov Spoločenstva zdravého rozumu pre Posolstvo Svetu zo Slovenskej republiky.
Autor OTS
Bratislava 10. júla (OTS) - Čo treba urobiť, aby predstavitelia štátov pochopili svoju zodpovednosť za mier a za dôstojný život s rovnými právami pre všetkých ľudí "...sadli si za stôl dialógu?, tak znie takmer hamletovská otázka súčasnosti. V našom združení sa podujala skupina trinástich členov, z ktorých tretina sú teisti, spolu s viacerými zahraničnými osobnosťami hľadať, nájsť - sformulovať časove viditeľnú a realizačne prijateľnú odpoveď a prispievať k tomu, aby sa historická výzva pápeža Leva XIV. začala šíriť, a zároveň zhmotňovať činmi pre Život.
Podnet svetovej autority Leva XIV. a podnety od členov Medzinárodného mierového výboru, aby sa Svet a jeho lídri spamätali z chronického zápalu mocichtivosti, to boli otázky, o ktorých diskutovali 2 a pol hodiny P. Kasalovský a podpredsedníčka výboru A. Hollá vo štvrtok 16. apríla 2025 s prezidentom SR 1999-2004, s laureátom "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" a členom MMV R, Schustrom v Košiciach. S poďakovaním prijal ponuku zúčastniť sa na tvorbe audiovizuálneho "Posolstva svetu".
Spoločenstvo zdravého rozumu bude vytrvale a všemožne šíriť a podporovať pápežský a ľudstvom vyznávaný všeobsiahly imperatív, aby si predstavitelia štátov "... sadli za stôl dialógu", zastavili svoje vojny a zbrojenie, a začali slúžiť životu. Spoločenstvo má 13 členov, ktorí boli poctení za svoje činy a počiny "Mierovou cenou zo Slovenska 2015" a Zlatým biatcom a pochádzajú z troch štátov. Tieto osobnosti vždy vyznávali ľudskosť a vnímajú, že každý človek musí svojím životom a tiež prejavmi odmietať neľudskosť.
Dokument "Posolstvo Svetu" z mysleného stredu Európy sa už začína tvoriť bez vládnej, bez "fondovej" a bez podpory hospodárskych organizácií zo zahraničia pôsobiacich na území SR z jednotlivých príspevkov členov Spoločenstva. Viacerí zahraniční prominenti, ktorí boli v období rokov 1993 - 2025 členmi, alebo hosťami združenia, resp. Medzinárodného mierového výboru, prejavujú záujem zúčastniť sa na jednej z podporných vĺn výzvam pápeža Leva XIV. Ide o to, aby zavládol zdravý rozum a ľudskosť, aby sme všetci slúžili Životu.
Obavy členov združenia a jeho MMV z možnosti sebazničenia našej civilizácie, ako aj ich podnety od 2014. roka na zvolanie celosvetovej konferencie o mieri, o bezpečnosti a o rovných právach obyvateľov Zeme, adresované pápežom, a naposledy 19. januára 2026 pápežovi Levovi XIV., sa ukázali ako opodstatnené. Naše členstvo s potešením prijalo jeho viac ako jasné výzvy lídrom štátov. Uvedomuje si aj to, že celosvetová konferencia je nereálna, ale nie nemožná.
Členmi MMV a Spoločenstva zdravého rozumu sú:
R. Schuster, bývalý prezident SR, A. Barcík, predseda DR Považskej cementárne, a.s., a garant Skalného sanktuária na hore Butkov, I. Vulev, riaditeľ Nemocnice CINRE a generálny riaditeľ Nemocnice BORY, P. Mihók, predseda SOPK, P. Čatloš, spolupredseda výboru, A. Hollá, riaditeľka Konzervatória P. Dvorského a J. Adamoviča v Košiciach a sopranistka, J. Bílik, podnikateľ, E. Prokopová, pediatrička, M. Milko, podnikateľ, R. Y. Mosny, podnikateľ, USA, F. Bednařík, riaditeľ VÚ Canassan, ČR, genmjr. S. Naďovič, predseda výboru združenia, a P. Kasalovský, iniciátor Spoločenstva, zakladajúci člen a predstaviteľ združenia,
Partnerom Spoločenstva je bývalý minister vlády SR a poslanec parlamentu P. Prokopovič.
Dr. Peter Kasalovský, zakladajúci člen a predstaviteľ združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub -. Medzinárodný mierový výbor od 19. augusta 1993
Bratislava 16. apríl 2026 - 26. apríl 2026
K Prvému júnu 2026 sa počet členov Spoločenstva zdravého rozumu rozšíril o dve osobnosti: R. Fundarka, konateľa ITNets, s.r.o., a kryptológa A. Lorenca.
www.hospodareskyklub.sk
https://www.hospodarskyklub.sk/?spolocenstvo-zdraveho-rozumu-posolstvo-svetu
Podnet svetovej autority Leva XIV. a podnety od členov Medzinárodného mierového výboru, aby sa Svet a jeho lídri spamätali z chronického zápalu mocichtivosti, to boli otázky, o ktorých diskutovali 2 a pol hodiny P. Kasalovský a podpredsedníčka výboru A. Hollá vo štvrtok 16. apríla 2025 s prezidentom SR 1999-2004, s laureátom "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" a členom MMV R, Schustrom v Košiciach. S poďakovaním prijal ponuku zúčastniť sa na tvorbe audiovizuálneho "Posolstva svetu".
Spoločenstvo zdravého rozumu bude vytrvale a všemožne šíriť a podporovať pápežský a ľudstvom vyznávaný všeobsiahly imperatív, aby si predstavitelia štátov "... sadli za stôl dialógu", zastavili svoje vojny a zbrojenie, a začali slúžiť životu. Spoločenstvo má 13 členov, ktorí boli poctení za svoje činy a počiny "Mierovou cenou zo Slovenska 2015" a Zlatým biatcom a pochádzajú z troch štátov. Tieto osobnosti vždy vyznávali ľudskosť a vnímajú, že každý človek musí svojím životom a tiež prejavmi odmietať neľudskosť.
Dokument "Posolstvo Svetu" z mysleného stredu Európy sa už začína tvoriť bez vládnej, bez "fondovej" a bez podpory hospodárskych organizácií zo zahraničia pôsobiacich na území SR z jednotlivých príspevkov členov Spoločenstva. Viacerí zahraniční prominenti, ktorí boli v období rokov 1993 - 2025 členmi, alebo hosťami združenia, resp. Medzinárodného mierového výboru, prejavujú záujem zúčastniť sa na jednej z podporných vĺn výzvam pápeža Leva XIV. Ide o to, aby zavládol zdravý rozum a ľudskosť, aby sme všetci slúžili Životu.
Obavy členov združenia a jeho MMV z možnosti sebazničenia našej civilizácie, ako aj ich podnety od 2014. roka na zvolanie celosvetovej konferencie o mieri, o bezpečnosti a o rovných právach obyvateľov Zeme, adresované pápežom, a naposledy 19. januára 2026 pápežovi Levovi XIV., sa ukázali ako opodstatnené. Naše členstvo s potešením prijalo jeho viac ako jasné výzvy lídrom štátov. Uvedomuje si aj to, že celosvetová konferencia je nereálna, ale nie nemožná.
Členmi MMV a Spoločenstva zdravého rozumu sú:
R. Schuster, bývalý prezident SR, A. Barcík, predseda DR Považskej cementárne, a.s., a garant Skalného sanktuária na hore Butkov, I. Vulev, riaditeľ Nemocnice CINRE a generálny riaditeľ Nemocnice BORY, P. Mihók, predseda SOPK, P. Čatloš, spolupredseda výboru, A. Hollá, riaditeľka Konzervatória P. Dvorského a J. Adamoviča v Košiciach a sopranistka, J. Bílik, podnikateľ, E. Prokopová, pediatrička, M. Milko, podnikateľ, R. Y. Mosny, podnikateľ, USA, F. Bednařík, riaditeľ VÚ Canassan, ČR, genmjr. S. Naďovič, predseda výboru združenia, a P. Kasalovský, iniciátor Spoločenstva, zakladajúci člen a predstaviteľ združenia,
Partnerom Spoločenstva je bývalý minister vlády SR a poslanec parlamentu P. Prokopovič.
Dr. Peter Kasalovský, zakladajúci člen a predstaviteľ združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub -. Medzinárodný mierový výbor od 19. augusta 1993
Bratislava 16. apríl 2026 - 26. apríl 2026
K Prvému júnu 2026 sa počet členov Spoločenstva zdravého rozumu rozšíril o dve osobnosti: R. Fundarka, konateľa ITNets, s.r.o., a kryptológa A. Lorenca.
www.hospodareskyklub.sk
https://www.hospodarskyklub.sk/?spolocenstvo-zdraveho-rozumu-posolstvo-svetu
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