< sekcia Slovensko
OTS: Slovensko sa zapája do európskej obrany proti dronom
Spolupráca sa rozvíja naprieč regiónom.
Autor OTS
Bratislava 22. októbra (OTS) - Stredná Európa zažíva prudký rozvoj v oblasti obranných technológií proti dronom. K českým a poľským lídrom sa čoraz výraznejšie pridáva aj Slovensko, ktoré prepája výskum, domáce firmy a medzinárodných partnerov. Región tak vytvára nový technologický klaster, ktorý môže v nasledujúcich rokoch ovplyvniť obranný priemysel celej Európy.
Podľa agentúry Bloomberg presiahne globálny trh s protiponorkovými technológiami do roku 2030 hodnotu 12 miliárd dolárov. Slovensko má šancu byť pri tom – nielen ako partner, ale ako aktívna súčasť ekosystému, ktorý spája výskum, výrobu aj export.
Zatiaľ čo Česko má náskok vďaka firmám Retia (CSG Group), URC Systems či Primoco UAV SE, Slovensko posilňuje svoju pozíciu rastúcou spoluprácou s izraelským Rafaelom a českou Retiou. Firmy ako EVPÚ Defence alebo InMeco pracujú na vývoji systémov Counter-UAS a prinášajú do regiónu know-how z oblasti elektronického boja a riadenia bezpilotnej prevádzky.
Foto: Tradeinfo.cz
Slovenská vláda zároveň pripravuje legislatívny rámec pre UTM (Unmanned Traffic Management) – systém pre civilnú správu dronov, ktorý môže prepojiť vojenský aj komerčný sektor. Tento krok otvára priestor pre nové investície a zapojenie inovatívnych technologických firiem.
„Slovensko môže zohrať kľúčovú úlohu v európskej protidronovej infraštruktúre. Spolupráca s Českom a Poľskom posilňuje regionálnu sebestačnosť aj konkurencieschopnosť,“ uvádzajú analytici platformy Tradeinfo.cz.
Podľa agentúry Bloomberg presiahne globálny trh s protiponorkovými technológiami do roku 2030 hodnotu 12 miliárd dolárov. Slovensko má šancu byť pri tom – nielen ako partner, ale ako aktívna súčasť ekosystému, ktorý spája výskum, výrobu aj export.
Zatiaľ čo Česko má náskok vďaka firmám Retia (CSG Group), URC Systems či Primoco UAV SE, Slovensko posilňuje svoju pozíciu rastúcou spoluprácou s izraelským Rafaelom a českou Retiou. Firmy ako EVPÚ Defence alebo InMeco pracujú na vývoji systémov Counter-UAS a prinášajú do regiónu know-how z oblasti elektronického boja a riadenia bezpilotnej prevádzky.
Foto: Tradeinfo.cz
Slovenská vláda zároveň pripravuje legislatívny rámec pre UTM (Unmanned Traffic Management) – systém pre civilnú správu dronov, ktorý môže prepojiť vojenský aj komerčný sektor. Tento krok otvára priestor pre nové investície a zapojenie inovatívnych technologických firiem.
„Slovensko môže zohrať kľúčovú úlohu v európskej protidronovej infraštruktúre. Spolupráca s Českom a Poľskom posilňuje regionálnu sebestačnosť aj konkurencieschopnosť,“ uvádzajú analytici platformy Tradeinfo.cz.
UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.