OTS: Tehotenskú dávku nedostane každá budúca mamička

Peter Cmorej, poslanec NR SR za SAS

Bratislava 7. decembra (OTS) - Od apríla tohto roku majú nastávajúce mamičky nárok na novú dávku, tzv. tehotenské. Jej cieľom je pomôcť ženám so zvýšenými výdavkami počas tehotenstva. Tehotné študentky majú v tomto období nárok na tehotenské štipendium. Ak však ide o čerstvú absolventku, tá v dôsledku nepremyslene nastaveného systému nedostane nič. A to nie je jediná nespravodlivosť, ktorú súčasný systém podpory mladých rodín prináša.Tehotenská dávka a tehotenské štipendium sú novinkou v oblasti podpory rodín s deťmi. Budúce pracujúce mamičky si môžu vďaka tejto dávke mesačne prilepšiť o 215,50 až 333,90 eur mesačne, podľa výšky vymeriavacieho základu a počtu dní v mesiaci. Tehotné študentky dostávajú tehotenské štipendium vo výške 200 EUR. Tehotenské aj štipendium sa vypláca od 13. týždňa tehotenstva až do pôrodu.Jednou z podmienok na získanie tehotenskej dávky však je, že žena musí byť nemocensky poistená minimálne 270 dní za posledné 2 roky. To znamená, že musí byť zamestnaná alebo podnikať ako SZČO dostatočne dlho, aby túto podmienku splnila. A práve tu vzniká problém.Ak totiž ide o študentku, ktorá krátko po maturite či promóciách zistí, že je tehotná, na tehotenskú dávku nárok nemá. A samozrejme, ani na tehotenské štipendium, ktoré sa vypláca len do ukončenia štúdia. Ľahko sa tak môže stať, že čerstvá absolventka zostane na dlhé obdobie z pohľadu sociálnej pomoci znevýhodnená.Ako vysvetľuje Peter Cmorej, poslanec NR SR za SAS a odborník na sociálne a dôchodkové témy, tehotenská dávka sa vypláca s rovnakými podmienkami ako materské, a teda často nespravodlivo:hovoríPre tehotnú absolventku sa tým však nespravodlivosť v systéme nekončí. Ako tehotnej sa jej bude zrejme práca hľadať omnoho ťažšie, a aj keby sa zamestnala ihneď, nesplní podmienku 270 dní nemocenského poistenia na výplatu materskej. A keďže nebude poberať materské, bude mať nárok iba na nižšiu úroveň rodičovského príspevku.Systém dávok pre rodiny s deťmi do 3 rokov veku je podľa slov Petra Cmoreja veľmi komplikovaný a nespravodlivý, a nevyhnutne vyžaduje komplexnú opravu.vysvetľujeAko teda zmeniť systém tak, aby nevznikali podobné situácie? Odborník tvrdí, že riešením by mohlo byť zrušenie podmienky 270 dní, vyššia a flexibilnejšia materská.tvrdía dodáva:Podpora žien už od začiatku tehotenstva formou tehotenskej dávky a tehotenského štipendia by teda mohla byť pozitívnou zmenou v oblasti podpory rodín s deťmi. Nie však v aktuálnom, často nespravodlivo nastavenom systéme.