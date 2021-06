OTS: Umieračik pre živých aj mŕtvych

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Bratislava 17. júna (OTS) - Dňa 15.6.2021 zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) tlačovú správu ku zmene zákona pojednávajúcej o prehliadkach mŕtvych tiel, ku ktorej dávame nasledovné stanovisko:Počas obdobia 3 rokov spoločnosť SKL 48 úspešne vybudovala plne funkčný a profesionálny systém prehliadok mŕtvych tiel s vlastným informačným systémom, mobilnou aplikáciou, vozovým parkom s právom prednostnej jazdy, 24 hodinovým dispečingom a v neposlednom rade s plne profesionálnymi koronermi. Spoločnosť vykonala takmer 40.000 prehliadok mimo zdravotníckych zariadení (úmrtia doma, v domovoch dôchodcov, dopravné nehody) pričom dosiahla priemerný čas vykonania prehliadky 2:14 hod. Celkovo 92% všetkých prehliadok bolo urobených do 4 hodín. Je preto zarážajúce, že UDZS nazvala systém nefunkčným s nutnosťou ho zmeniť.UDZS uvádza, že spoločnosť ponúkla v poslednom verejnom obstarávaní (VO) v Prešovskom kraji sumu 115 € (všetky sumy uvádzame bez DPH) za 1 prehliadku. Na druhej strane UDZS neuviedlo, že v ďalších dvoch krajoch tá istá spoločnosť ponúkla za 1 prehliadku 85€, takže priemer ceny je 95€, čo je menej, ako je aktuálna suma. Podľa UDZS sa nevytvorila dostatočná konkurencia, avšak posledného VO sa zúčastnilo 8 spoločností, ktoré cenu v 5 krajoch výrazne znížili.UDZS poukazuje na neprimeranosť zisku spoločnosti za rok 2020: obrat 1,4 mil. €, zisk 129 tisíc (9,16%). Spoločnosť tak „vrátila“ do systému prehliadok viac ako 1,2 mil. €, pričom 75% (viac ako 960 tis.€) išlo na odmeny lekárom. Lekári tak dostávajú v priemere 65€ za 1 prehliadku, preto je zarážajúce, že UDZS v novele ponúka lekárom menej, ako majú doteraz: 40€ plus náklady na dopravu.Ak je úmyslom UDZS zlacniť systém, prvým krokom by malo byť oslobodenie prehliadok mŕtvych od DPH a zároveň VO vypisovať na 48 mesiacov (a nie ako doteraz na 12), kedy možno investície rozrátať na dlhšie obdobie a znížiť tak cenu.Druhá vlna pandémie Covid 19 bola najväčšou zaťažkávacou skúškou, ktorú koroneri spoločnosti SKL 48 zvládli. Spoločnosť tiež poskytla UDZS bezodplatnú pomoc nad rámec zmluvných povinností a prostredníctvom prehliadajúcich lekárov zabezpečovala testovanie mŕtvych antigénovými a neskôr PCR testami.Novelou UDZS vráti prehliadky mŕtvych na plecia všeobecných lekárov a špecialistov, ktorí sú tu na liečenie pacientov a záchranu ľudských životov. UDZS tak zničí základné parametre a zámer súčasného systému prehliadok: profesionalizáciu vo svojej špecifickej odbornej podstate, preukázaný časový benefit a vracia systém do stavu, ktorý pred viac ako troma rokmi navodil jeho potrebnú zmenu.