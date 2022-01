Primár: Otužovať sa môžu aj deti, ideálne je začať od dvoch rokov

Zvolen 30. januára (TASR) – Otužovať sa môžu aj deti, ideálne je začať vo veku dva až tri roky, a to postupne, opatrnou a zábavnou formou. Pre TASR to uviedol primár chirurgického oddelenia zvolenskej nemocnice Dalibor Panuška.



Ako dodal, aj jeho najmladší synovia začínali s plávaním ako bábätká. „Keď boli väčší, chceli napodobňovať rodičov a skúšali s nami aj sauny a ochladzovanie. Neskôr, keď nás videli kúpať sa v studenom potoku či jazere, skúšali to ako malé dobrodružstvo,“ pripustil a povedal, že s otužovaním je možné začať v každom veku. „Základným princípom je postupné znižovanie teploty vody a zvyšovanie času v nej stráveného. Samozrejme, pre každého sú určité bezpečné limity,“ spomenul s tým, že dôležitá je pravidelnosť. „Otužilcom sa stane človek až približne po dvoch rokoch systematického otužovania,“ podotkol a doplnil, že nie je vhodné ponárať si hlavu. „Naopak, je vhodné, najmä pri teplotách pod približne štyri stupne Celzia, chrániť si nohy a aj ruky.“



Primár tiež pripomenul, že ak ľudia v studenej vode plávajú, má to byť čo najbližšie k brehu a vo vode, v ktorej cítia dno. „Ak je to možné neotužujte sa sám. Aspoň na brehu by ste mali mať spoločnosť. Ak aj máte pocit, že by ste vydržali vo vode dlhšie, neprekračuje bežne odporúčané časy v korelácii s teplotou vody,“ upozorňuje primár. Podľa neho sa pred a po otužovaní treba ľahko zahriať, zobrať si so sebou teplý čaj a aj suché, teplé oblečenie. „Nechoďte hneď po otužovaní pod horúcu sprchu. Je vhodné kombinovať otužovanie s nejakou formou dychových cvičení a meditácie,“ poznamenal s tým, že vhodnou prípravou pre otužilcov je sauna.



„Mám 58 rokov. Celý život aktívne športujem, klasické otužovanie robím druhý rok. Začínal som studenou sprchou, postupne som predlžoval čas po 10 sekúnd za týždeň. Každý jeden deň,“ zhrnul Panuška. „Keď som v takejto sprche vydržal približne 10 minút, na jeseň s klesaním teploty v jazerách som skúšal aj nižšiu teplotu a predlžoval čas vo vode. Striedavo som vo vode meditoval a aj plával,“ vysvetlil a informoval, že približne pred rokom bez problémov vydržal v jazere s teplotou ľadovej triešte. „Pripomínam, že za celý čas, čo som začal s otužovaním, som nevynechal ani jediný deň, aby som si nedal aspoň ľadovú sprchu. V zime som to striedal aj so sedením v snehu, aj pri teplote vzduchu až do mínus 10 až 12 stupňov Celzia,“ ukončil Panuška.