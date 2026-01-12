< sekcia Slovensko
Otvárajú sa nominácie na cenu Atlas za zásluhy v ochrane prírody
Zmyslom ocenenia Atlas je nájsť a dať do pozornosti spoločnosti konkrétne projekty, ktoré svojimi merateľnými výsledkami v roku 2025 prispeli k ochrane životného prostredia.
Bratislava 12. januára (TASR) - Envirocena Atlas otvára prihlasovanie projektov v rámci piatich kategórií. Prihlásiť sa môžu organizácie z mimovládneho, verejného, vzdelávacieho aj firemného sektora. Každý z víťazov získa spolu s verejným uznaním aj finančnú odmenu vo výške 10.000 eur. TASR o tom informovala Nadácia VÚB, ktorá je organizátorom ceny. Uzávierka nominácií je 15. februára.
Zmyslom ocenenia Atlas je nájsť a dať do pozornosti spoločnosti konkrétne projekty, ktoré svojimi merateľnými výsledkami v roku 2025 prispeli k ochrane životného prostredia. Prihlásiť sa možno do piatich kategórií ochrana prírody Slovenska, zlepšovanie životného prostredia, osveta, eko startupy a zelené podnikanie.
O výbere troch finalistov v každej kategórii a následnom vyhlásení držiteľov cien rozhodne podľa nadácie odborná porota zložená z osobností vo sfére ochrany biodiverzity, environmentalistiky a cirkulárnej ekonomiky. Zároveň môže popri piatich cenách udeliť aj špeciálnu Cenu poroty. Nadácia VÚB podporí víťazné projekty v piatich kategóriách celkovou sumou 50.000 eur. Každý držiteľ ceny získa 10.000 eur na podporu ďalšej činnosti a udržanie svojich aktivít. V prípade rozhodnutia udeliť aj Cenu poroty poskytne nadácia dodatočnú odmenu v rovnakej výške.
