Otvorené by mali byť všetky volebné miestnosti, incidenty neevidujú

Bratislava 8. júna (TASR) - Všetky volebné miestnosti by už mali byť otvorené. Polícia zatiaľ nezaznamenala žiadne incidenty. Informovali o tom riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová a riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka.



"V tomto okamihu by malo byť všetkých 5930 volebných miestností otvorených. Ani v jednej z volebných miestností nebolo rozhodnutie, že by sa v nej začalo hlasovať skôr," poznamenala Chmelová na sobotňajšej tlačovej konferencii.



Polícia dosiaľ neeviduje žiadne incidenty. "Policajný zbor takisto aj pri týchto voľbách ako pri predchádzajúcich zabezpečuje verejný poriadok. Nasadili sme dostatočný počet policajtov všetkých služieb," dodal Hromádka.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu volia Slováci 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.