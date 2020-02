Otvorenie mimoriadnej schôdze je podľa viacerých poslancov otázne

Bratislava 18. februára (TASR) - Otvorenie utorkovej mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR je podľa viacerých poslancov otázne. Na poslaneckom grémiu pred rokovaním parlamentu sa poslanci zaoberali aj vyslovením nesúhlasu NR SR s Istanbulským dohovorom. V návrhu uznesenia, o ktorom majú rokovať, zmenili slovo nesúhlas na súhlas.



Koaličný poslanec Dušan Jarjabek pre TASR uviedol, že ešte nevie, či sa na schôdzu dostavia všetci poslanci Smeru-SD, keďže ešte nezasadal klub. Skonštatoval, že všetci, ktorí sa podpísali za zvolanie schôdze, na ňu prídu. Predseda poslaneckého klubu vládnej SNS Tibor Bernaťák pre TASR povedal, že na schôdzu prídu všetci 16 poslanci za SNS. "Poslanecký klub SNS bude kompletne prítomný," deklaroval.



Otvorenie schôdze považujú za otázne aj opoziční poslanci Martin Klus (SaS) a Peter Pčolinský (Sme rodina). Počkať podľa nich treba na to, či a ktorí koaliční poslanci sa dostavia.



Na mimoriadnej schôdzi majú poslanci rokovať o vládnych návrhoch zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. O všetkých troch bodoch by mal parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Do programu schôdze sa zaradil aj návrh na vyslovenie nesúhlasu s Istanbulským dohovorom. Schôdzu iniciovali poslanecké kluby Smeru-SD a SNS.



Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ako aj samotné predložené opatrenia kritizujú viacerí opoziční poslanci. Poslanci za OĽaNO a SaS neplánujú program schôdze podporiť, ak sa však otvorí, chcú sa zapojiť do diskusie. Naopak, ĽSNS zvolanie schôdze podporuje, a to pre rokovanie o Istanbulskom dohovore. Poslanci vládneho Mosta-Híd so zvolaním schôdze nesúhlasia.