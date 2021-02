Otvorí Airshow Slovakia tohtoročnú festivalovú sezónu?

Banská Bystrica 3. februára (OTS) - Slovenská letecká agentúra Banská Bystrica je organizátorom a zároveň lídrom na Slovensku v organizácii leteckých podujatí a hoci uplynulé mesiace, v súvislosti s pandémiou Covid-19, neprajú hromadným podujatiam, celý tím aj napriek tomu naplno pracuje a pripravuje pre svojich fanúšikov letecké dni, pod názvom Airshow Slovakia 2021. Spadá tam niekoľko podujatí, no najväčším lákadlom sú určite Medzinárodné dni SIAF 2021 a Festival letectva Piešťany 2021.vymenúva riaditeľ Slovenskej leteckej agentúrys tým, že Festival letectva výrazne podporuje aj samotné mesto Piešťany či Trnavský samosprávny kraj.” upresňuje.Ďalšou kľúčovou udalosťou pre Slovenskú leteckú agentúru bude vyhlásenie ankety Zlaté krídla, Národná cena letectva Slovenskej republiky , kde odborná porota a autority v letectve SR nominujú kolektívy, osobnosti či projekty.” konkretizuje hovorkyňa agentúryK ukončeniu sezóny Slovenskej leteckej agentúry už tradične patria veľkolepé Medzinárodné letecké dni SIAF 4.-5. september 2021, ktoré sa presúvajú z letiska Sliač do Malaciek, konkrétne na leteckú základňu Kuchyňa.,” hovorí riaditeľ MLD SIAF a Festivalu letectva PiešťanyPri organizácii takýchto veľkých leteckých podujatí nie je možné celý proces kvôli pandémii zastaviť, pretože si to vyžaduje denno-dennú komunikáciu nielen so slovenskou stranou, ale aj so zahraničím.poodhaľuje riaditeľ široký záber aktivít s tým, že kvôli MLD SIAF prebieha aj aktívna komunikácia so Spojenými štátmi americkými a Ministerstvo obrany po svojej linke komunikuje s jednotlivými partnermi štátov NATO.