Otvorili prvý úsek najstaršieho metra, Rod Stewart má 77 rokov

Bratislava 10. januára (TASR) - Možno to znie neuveriteľne, ale 10. január spája Slovensko a Spojené štáty americké v oblasti ťažby ropy. V roku 1901 totiž ropa vytryskla v Texase cez spindletopský vrt a v roku 1914 navŕtali v Gbeloch prvé ložisko ropy na Slovensku.







Pred 109 rokmi, 10. januára 1913, sa narodil slovenský komunistický politik GUSTÁV HUSÁK, ktorý sa prepracoval až na generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) a prezidenta Československej socialistickej republiky (ČSSR). Pod jeho vedením sa v Československu začala tzv. normalizácia.







Alexander Dubček, hlavný predstaviteľ Pražskej jari a jedna z obetí normalizácie, poskytol 10. januára 1988 rozhovor pre talianske komunistické noviny L'Unita.







Nasledujúci rok, v novembri 1989, sa začal rúcať totalitný režim v Československu. K jeho koncu prispel aj PETER ZEMAN. Jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu (VPN), ktorý pôsobil aj ako riaditeľ Slovenského syndikátu novinárov a Slovenskej televízie, by mal dnes 80 rokov.







KAROL OTTO MOLLER, banskobystrický rodák a priekopník balneoterapie v Uhorsku, sa narodil 10. januára 1670, pred 352 rokmi.







V ten istý deň, ale v roku 1821, sa narodil štúrovský básnik a národný buditeľ JANKO VLASTIMIL MATÚŠKA, autor textu slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska. Pri jeho tvorbe sa inšpiroval melódiou slovenskej ľudovej piesne Kopala studienku.







K slovenskému folklóru mal blízko aj VLADIMÍR PLICKA. Publicista, vlastivedný pracovník a folklorista sa narodil 10. Januára 1890.







Londýnske metro je najstarší podzemný dopravný systém na svete. Jeho prvý úsek pre verejnosť sprístupnili pred 159 rokmi, 10. januára 1863.







S dopravou je spojené aj ďalšie výročie pripadajúce na dnešný deň. V roku 1802 sa narodil rakúsky technik a staviteľ železníc KARL VON GHEGA, zakladateľ horských železníc v Európe.







Pred 76 rokmi, 10. januára 1946, sa v Londýne začalo prvé Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN).







Hymnu kvetinovej éry hippies San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hair) preslávil americký spevák SCOTT McKENZIE, ktorý by sa dnes dožil 83 rokov.







Svoje 77. narodeniny však dnes oslávi jeho britský kolega, pop-rockový spevák ROD STEWART.







Dnes prijme gratulácie aj TOMÁŠ TÖPFER, známy zo seriálov Život na zámku, Četnícke humoresky, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, či První republika. Český herec a režisér má 71 rokov.







Bývalý hokejový brankár RASTISLAV STAŇA, zlatý a strieborný medailista z majstrovstiev sveta, ktorý hrával v NHL, v Elitserien, či v KHL, oslávi 42 rokov.







Pred 24 rokmi, 10. januára 1998, sa Karol Kučera a Karin Habšudová tešili zo zisku Hopmanovho pohára, neoficiálneho svetového šampionátu miešaných tenisových tímov.







Nositeľky mena Dáša oslavujú meniny 10. januára. Ich meno má severský pôvod a v preklade znamená "slávny deň".