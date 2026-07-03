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Otvorili registráciu do kampane Európsky týždeň mobility 2026
Európsky týždeň mobility sa každoročne koná od 16. do 22. septembra a podľa SAŽP patrí medzi najväčšie kampane na podporu udržateľnej mobility na svete.
Autor TASR
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Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) otvorila registráciu do kampane Európsky týždeň mobility 2026. Vyzýva mestá, obce, školy, organizácie, inštitúcie, zamestnávateľov aj verejnosť, aby sa zapojili do spoločného úsilia o vytváranie miest a obcí, v ktorých sa dobre žije všetkým generáciám. TASR o tom informoval Roman Lebeda z referátu marketingu a komunikácie s médiami.
Európsky týždeň mobility sa každoročne koná od 16. do 22. septembra a podľa SAŽP patrí medzi najväčšie kampane na podporu udržateľnej mobility na svete. Tohtoročná téma „Mobilita pre všetkých“ upozorňuje na potrebu vytvárať prostredie, v ktorom sa môžu bezpečne, pohodlne a samostatne pohybovať ľudia v každom veku a životnej situácii. Dôraz je kladený na medzigeneračnú mobilitu a potreby súčasných aj budúcich generácií, vysvetlila.
„Dobrá mobilita nie je len otázkou dopravy. Je to otázka toho, či sa deti dostanú bezpečne do školy, seniori k lekárovi, ľudia so zdravotným znevýhodnením do práce a všetci obyvatelia tam, kam potrebujú. Európsky týždeň mobility nám pripomína, že kvalitný verejný priestor a dostupná doprava vytvárajú mestá a obce, ktoré sú priateľské pre všetky generácie,“ uviedol generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.
Do kampane sa môžu zapojiť všetky samosprávy, školy, firmy, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia či ďalšie organizácie. Európsky týždeň mobility ponúka priestor na organizovanie podujatí, vzdelávacích aktivít, komunitných stretnutí, propagáciu udržateľných spôsobov dopravy alebo prezentáciu opatrení, ktoré pomáhajú znižovať závislosť od individuálnej automobilovej dopravy, tvrdí SAŽP.
Priblížila, že v roku 2025 sa do Európskeho týždňa mobility zapojilo 2771 miest a obcí z celého sveta, pričom Slovensko reprezentovalo 60 samospráv. Ďalších 42 slovenských subjektov zároveň zaregistrovalo svoje aktivity prostredníctvom európskej iniciatívy Mobility Actions. Registrácia do kampane je otvorená na stránke www.eurotm.sk.
Európsky týždeň mobility sa každoročne koná od 16. do 22. septembra a podľa SAŽP patrí medzi najväčšie kampane na podporu udržateľnej mobility na svete. Tohtoročná téma „Mobilita pre všetkých“ upozorňuje na potrebu vytvárať prostredie, v ktorom sa môžu bezpečne, pohodlne a samostatne pohybovať ľudia v každom veku a životnej situácii. Dôraz je kladený na medzigeneračnú mobilitu a potreby súčasných aj budúcich generácií, vysvetlila.
„Dobrá mobilita nie je len otázkou dopravy. Je to otázka toho, či sa deti dostanú bezpečne do školy, seniori k lekárovi, ľudia so zdravotným znevýhodnením do práce a všetci obyvatelia tam, kam potrebujú. Európsky týždeň mobility nám pripomína, že kvalitný verejný priestor a dostupná doprava vytvárajú mestá a obce, ktoré sú priateľské pre všetky generácie,“ uviedol generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.
Do kampane sa môžu zapojiť všetky samosprávy, školy, firmy, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia či ďalšie organizácie. Európsky týždeň mobility ponúka priestor na organizovanie podujatí, vzdelávacích aktivít, komunitných stretnutí, propagáciu udržateľných spôsobov dopravy alebo prezentáciu opatrení, ktoré pomáhajú znižovať závislosť od individuálnej automobilovej dopravy, tvrdí SAŽP.
Priblížila, že v roku 2025 sa do Európskeho týždňa mobility zapojilo 2771 miest a obcí z celého sveta, pričom Slovensko reprezentovalo 60 samospráv. Ďalších 42 slovenských subjektov zároveň zaregistrovalo svoje aktivity prostredníctvom európskej iniciatívy Mobility Actions. Registrácia do kampane je otvorená na stránke www.eurotm.sk.