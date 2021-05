Otvorilo sa prednostné očkovanie učiteľov a zamestnancov škôl

Bratislava 29. mája (TASR) - Od soboty je opätovne spustené prednostné očkovanie učiteľov a zamestnancov škôl. Zaočkovať sa môžu dať v rezortnom očkovacom centre v Dome kultúry Vajnory vo vybraných dňoch. Rezort školstva zároveň pripravuje výjazdové tímy na pokrytie celého Slovenska. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Evidujeme ľudí, ktorí nemali tú možnosť sa zaočkovať, nestihli si vybrať termín, alebo mali nejaké zdravotné problémy," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Očkovacie centrum otvoril rezort školstva v spolupráci s mestskou časťou Vajnory. Prioritne je určené pre chronicky chorých, pre zamestnancov so zdravotnými komplikáciami, ale aj pre všetkých ostatných zamestnancov škôl.



Šéf rezortu školstva priblížil, že zriaďovatelia alebo riaditelia škôl dostanú link s prihlasovacím formulárom, ktorý následne budú rozposielať zamestnancom škôl. Tí si budú môcť vybrať svoj preferovaný termín. Po registrácii bude zaslaná SMS správa alebo e-mail s pozvaním na očkovanie a ďalšie informácie ohľadom vakcinácie.



V očkovacom centre v Dome kultúry Vajnory sa očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech v dňoch utorok, streda a sobota v čase od 12.00 do 16.00 h.



Zaočkovať sa môžu dať aj zamestnanci mimo Bratislavy. "Máme pripravené výjazdové tímy. Opätovne budeme kontaktovať zriaďovateľov alebo riaditeľov v daných mestách, dohodneme si s nimi termín, kedy tento výjazdový tím do mesta príde učiteľov a aj ostatných zamestnancov škôl zaočkovať," doplnil Gröhling.







Prednostné očkovanie je podľa jeho slov jedným z krokov, ako udržať v školách čo najbezpečnejšie prostredie a pripraviť bezpečnejší nasledujúci školský rok.



Počas februára a marca sa dalo zaočkovalo viac ako 50.000 učiteľov a zamestnancov škôl.