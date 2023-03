OVO – Cirque du Soleil ohromí divákov nie len akrobatickými výkonmi!

Foto: OVO-Cirque Du Soleil

Bratislava 17. marca (OTS) - V októbri tohto roku na Slovensko opäť pricestuje svetoznámy Cirque du Soleil. Prostredníctvom predstavenia OVO návštevníkom priblíži život komunity roztomilých chrobáčikov. Okrem dych berúcich artistických výkonov, divákov očarí aj excelentná premena protagonistov na rôzne druhy hmyzu! V súvislosti s plánovanými predstaveniami premenu okúsi i jedna známa slovenská osobnosť!Jedinečná produkcia(portugalsky “vajce“), ktorá sa doposiaľ predstavila pred zrakmi viac ako 7 miliónov ľudí v 155 mestách v 26 rôznych krajinách, zaradila do svojho hľadáčika i Slovensko.v dňochprenesie bratislavskúdo farebného bzučiaceho života energických chrobákov, ktorých z každodenného zabehnutého kolobehu života vytrhne cudzinec, ktorý sa v hmyzej komunite objaví s mystickým VAJCOM...Výprava OVO pozostáva z vyše 100 členného tímu z 25 rôznych krajín sveta vrátane 52 artistov, ktorí na scénu prinášajú akrobatické výkony na najvyššej úrovni. Zážitok zo šou si však diváci odnesú aj vďaka ohromujúcim kulisám, skvelým hereckým i hudobným výkonom. Ale aj vďaka zohratej skupine profesionálov, ktorá pracuje za oponou a pozostáva z tvorcov predstavenia, produkcie, choreografov, hudobných tvorcov, režisérov, scenáristov, technického zabezpečenia a v neposlednom rade kostymérov. Práve tí majú na svedomí perfektnú premenu účinkujúcich na desiatky rôznych druhov roztomilého hmyzu.Svetu látok, flitrov a mnohým ďalším materiálom v OVO kraľuje kostýmová dizajnérka, ktorá sa na profesionálnu dráhu vydala v roku 1988, vytvorila a inovovala kostýmy v oblasti módy, divadla, opery, hudby, ale aj filmu. Na konte má, okrem mnohých ďalších, aj spoluprácu s The Backstreet Boys. Boyband si ju najal na navrhnutie kostýmov pre svoje turné Black ‚n‘ Blue. Jej práca sa objavila i v niekoľkých filmoch. Šou OVO je prvou spoluprácou talentovanej módnej návrhárky so svetoznámym Cirque du Soleil.Liz má k svetu hmyzu blízko už od útleho veku.približujeLizinou prvou výzvou bolo predstaviť si spôsob, ako kostýmami priblížiť hmyz bez kopírovania ich skutočnej anatómie.vysvetľuje. Cieľom vizuálneho prevedenia postavy však bola skôr evokácia než napodobňovanie.dodáva.Liz čerpala z vlastných bohatých skúseností a know-how kostýmového oddelenia Cirque.objasňujevýrobu detailov unikátnych kostýmov.Zaujímavosťou je, že väčšina postáv má dve verzie svojich kostýmov. Prvé sú odľahčené a funkčnejšie, prispôsobené akrobatickým výkonom. Tie druhé sú objemnejšie, s väčším množstvom detailov a bohatšie na výzdobu a sú určené pre život chrobáčikov v ich komunite.Najväčší počet kostýmov kreatívna návrhárka vytvorila pre skupinu artistov znázorňujúcich cvrčkov, ktorí svoje akrobatické umenie predvádzajú na trampolínach. Výroba týchto kostýmov si vyžiadala 75 hodín práce a to každý jeden kus!predstavilasvoj obľúbený výtvor.Kľúčovou postavou predstavenia je však Cudzinec – neustále bzučiaca a pohybujúca sa mucha, ktorá pristane uprostred kolónie práve s ústredným symbolom šou – vajcom.približujevizuál dvoch hlavných postáv OVO.Aké to je ocitnúť sa v koži malého roztomilého hmyzu, zažije už čoskoro jedna známa slovenská tvár. Organizátor podujatia, agentúra Vivien, pri príležitosti príchodu Slnečného Cirkusu na Slovensko, vzdá hold predstaveniu OVO prostredníctvom vlastnej premeny na bzučiaci hmyz.poodhalilidodali.Diváci si užijú nie len kostýmy farebných bzučiacich kamarátov počas 7 predstavenív bratislavskejA to vo štvrtok, 19.10.2023 o 20:00. V piatok, 20.10.2023 o 20:00. V sobotu, 21.10.2023, sa uskutočnia tri predstavenia o 12:00, 16:00, 20:00. V nedeľu, 22.10.2023 o 13:00 a o 17:00. Vstupenky na všetky podujatia sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Cirque du Soleil nanovo definoval svetové vnímanie cirkusu, a to od začínajúcich talentov, až po etablované mená. Kanadská organizácia so sídlom v Montreale sa stala na 6 kontinentoch globálnym lídrom v oblasti živej zábavy vďaka vytváraniu pohlcujúcich a ikonických zážitkov na svetovej úrovni. Cirque du Soleil sa spája s publikom tým, že je skutočný, ľudský a inkluzívny. Spoločnosť, ktorá má privilégium spolupracovať s umelcami zo 64 krajín, privádza k životu ich kreativitu na pódiách po celom svete a jej cieľom je pozitívne vplývať na ľudí, komunity a planétu pomocou svojich najdôležitejších nástrojov: kreativity a umenia. V priebehu rokov sa Slnečnému cirkusu podarilo inšpirovať viac ako 220 miliónov ľudí vo viac ako 70 rôznych krajinách.