OZ Ethos: Príspevok cirkvám by sa nemal odvíjať od minimálnej mzdy

Bratislava 3. júna (TASR) - Príspevok štátu cirkvám by sa mal upravovať podľa počtu ich veriacich a zároveň by sa nemal odvíjať od rastu minimálnej mzdy. Myslí si to občianske združenie (OZ) Ethos, združujúce neveriacich a sekulárnych veriacich. V tomto zmysle podáva v pondelok k navrhovanej novele zákona o financovaní cirkví a náboženských spoločností hromadnú pripomienku.



Ethos poukazuje na to, že počet veriacich kontinuálne klesá a tento trend možno očakávať aj do budúcnosti. Stavia sa preto proti podmienke, že príspevok cirkvám sa bude znižovať, len ak počet ich veriacich klesne v priebehu desiatich rokov o viac než desať percent. "Navrhujeme, aby sa po každom zisťovaní počtu veriacich príspevok upravil zodpovedajúco tomu, ako klesol alebo stúpol počet veriacich," uviedol predseda rady OZ Andrej Lúčny.



Kritika zámeru automaticky zvyšovať príspevok podľa nárastu minimálnej mzdy zasa upozorňuje na účelovosť tohto kroku. "Cirkvám má zaistiť čo najviac peňazí, keďže minimálna mzda na Slovensku je pomerne nízka a možno očakávať jej zásadné zvyšovanie," upozornil Lúčny. Je presvedčený, že legislatívne úpravy musia byť nadčasové, nie ušité na mieru aktuálnej situácii.



Ethos dlhodobo presadzuje myšlienku, aby cirkvi získavali od štátu dotácie len na konkrétne služby a projekty, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť. "Výdavky na platy a prevádzku majú byť výhradne zodpovednosťou členov jednotlivých cirkví," tvrdí zástupca OZ.



Výška príspevku štátu cirkvám by sa mala upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Upraviť by sa malo aj rozdelenie príspevku štátu medzi jednotlivé cirkvi. Zmeny, ktoré Ministerstvo kultúry (MK) SR navrhlo v rámci novely zákona, majú zvýšiť solidaritu s menšími cirkvami a zabezpečiť pri financovaní lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť.



Výška príspevku štátu cirkvám je v súčasnosti upravovaná podľa miery inflácie v hospodárstve SR a miery valorizácie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tieto ukazovatele sa majú nahradiť len mierou rastu minimálnej mzdy, čo by malo zjednodušiť výpočet a zabezpečiť vyššiu predvídateľnosť finančného dosahu na štátny rozpočet. Zvyšovanie štátneho príspevku zdôvodňuje rezort kultúry aj tým, že súčasný príspevok mnohým cirkevným subjektom nepostačuje ani na vyplácanie minimálnej mzdy.



Návrh zákona predpokladá aj jednorazové zvýšenie príspevku pre cirkvi v roku 2025 o 5,9 milióna eur. Opatrenie má čiastočne kompenzovať prudký nárast minimálnej mzdy v porovnaní s rastom príspevku štátu od roku 2019.



V prípade zvýšenia alebo zníženia príspevku podľa počtu veriacich návrh zákona predpokladá, že ak sa počet veriacich zvýši alebo zníži o viac ako desať percent v priebehu desiatich rokov, príspevok sa zvýši alebo zníži o jednu tretinu percentuálneho zvýšenia alebo zníženia.



Zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností sa naposledy menil v októbri 2019, vtedajšia úprava revidovala model, ktorý platil od polovice 20. storočia. Účinnosť novely navrhuje MK od 1. januára 2025.



Ministerstvo pripomína, že medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu legislatívy sa končí vo štvrtok 6. júna. "Ku všetkým predloženým pripomienkam sa rezort vyjadrí v rámci ich vyhodnotenia v súlade s legislatívnym procesom," uviedla pre TASR riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Bačinská.