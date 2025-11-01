< sekcia Slovensko
OZ Fórum života eviduje viac ako 120 pamätníkov pre nenarodené deti
Stavbu pamätníkov financujú samosprávy, farnosti, občianske združenia aj darcovia z verejnosti.
Prešov 1. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Fórum života aktuálne na Slovensku eviduje viac ako 120 pamätníkov a 17 hrobových miest pre nenarodené deti. Najnovšie pribudli v obci Hažlín a v nitrianskej mestskej časti Janíkovce. Minulý rok boli zrealizované v obciach Lenartov a Vyšné Repaše. Pre TASR to uviedla Eva Atangana z OZ Fórum života.
Ako povedala, plánované sú projekty v Ružomberku, kde vznikne pamätník pre nenarodené deti, rovnako v Levoči a vo Zvolenskej Slatine, kde vznikne aj hrobové miesto. „Cieľom týchto pamätníkov a hrobových miest je poskytovať miesto úcty, spomienky a duchovnej útechy pre rodičov, ktorí stratili nenarodené dieťa. Rodičia a príbuzní často vnímajú tieto miesta ako terapeutický krok pri spracovaní ich smútku a tiež ako možnosť dôstojne pochovať dieťa,“ priblížila Atangana.
Miesta pamätníkov a hrobových miest zverejňujú na online mape. „Takéto údaje pomáhajú predovšetkým rodičom, ktorí stratili dieťa počas tehotenstva a chcú uplatniť svoje právo na ich pochovanie, pričom často nemajú informácie o dostupných hrobových miestach a inak by museli využiť drahšiu alternatívu vlastného hrobového miesta,“ vysvetlila Atangana.
Stavbu pamätníkov financujú samosprávy, farnosti, občianske združenia aj darcovia z verejnosti. Fórum života poskytuje podporu pri fundraisingu, poradenstve a príprave návrhov pamätníkov s pomocou umelcov. Viac informácií a mapu pamätníkov je možné nájsť aj na webe kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorého 23. ročník práve prebieha.
Pamätníky po celom Slovensku sa líšia svojím výtvarným spracovaním aj použitými materiálmi. „V našom archíve máme množstvo fotografií, ktoré ukazujú, že mnohé z nich sú skutočnými umeleckými dielami. Okrem klasického kameňa a kamenných tabúľ s textom či grafikou sa v niektorých prípadoch využívajú aj netradičné materiály, ako drevo, meď, mosadz, sklo či kombinované prírodné prvky. Práve výber materiálu a umeleckého spracovania ovplyvňuje aj celkovú cenu realizácie,“ dodala Atangana.
