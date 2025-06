Prieskum: Osobné kontakty u detí upadajú, záujem o krúžky vekom klesá

Bratislava 4. júna (TASR) - Osobné kontakty u detí upadajú, trávenie voľného času online narastá. Mnoho detí navštevuje záujmové krúžky, avšak so zvyšujúcim sa vekom záujem o voľnočasové krúžky klesá. Medzi rastúce problémy patria osamelosť, samovražedné myšlienky a závislosti. Vyplýva to z výsledkov mapovania potrieb na školách v bratislavských mestských častiach Dúbravka a Devínska Nová Ves. Do prieskumu občianskeho združenia (OZ) Ichtys sa zapojilo viac ako 1120 žiakov druhého stupňa.



Záujmový krúžok alebo klub navštevuje 77 percent detí. Najčastejšie ide o športové a pohybové aktivity. So zvyšujúcim sa vekom však záujem o krúžky klesá. Kým vo vekovej skupine desať a 11 rokov je účasť na úrovni takmer 87 percent, medzi 14- a 15-ročnými je to 63 percent.



„Z detí, ktoré krúžky nenavštevujú, viaceré uvádzajú, že ich nič nezaujalo, nechce sa im, alebo že chýba ponuka v ich okolí,“ podotýka združenie.



Za zvlášť alarmujúce považuje výsledky u detí, ktoré nechodia na krúžky alebo vôbec nechodia von. Z týchto skupín sa „len“ osem až 13 percent venuje aktívnemu pohybu každý deň, viac ako 60 percent trávi pasívne čas pred obrazovkami denne.



Hoci má väčšina detí kontakt s kamarátmi, u tých, ktorí nechodievajú von, až 26 percent vôbec netrávi čas s kamarátmi osobne. Online trávenie času rastie s vekom. Kým u mladších žiakov je bežné byť online jednu až dve hodiny denne, vo vekovej skupine 14 až 15 rokov trávi takmer 40 percent online viac ako päť hodín denne.



Medzi rastúce problémy patria osamelosť, samovražedné myšlienky a závislosti. Až 27 percent detí uviedlo, že ich trápi strach, 20 percent sa cíti osamelo a 11 percent priznalo samovražedné myšlienky. Tieto prejavy sú najčastejšie medzi deťmi, ktoré nechodia na krúžky alebo sa nevenujú žiadnym aktivitám mimo domova.



Z výsledkov tiež vyplynulo, že fajčenie e-cigariet vyskúšalo viac ako 20 percent detí, pitie alkoholu má za sebou vyše 30 percent opýtaných. Niektorí uvádzajú aj skúsenosť s CBD, HHC alebo marihuanou. Sebapoškodzovanie priznalo sedem až 11 percent detí, šikanovanie zažilo vyše 30 percent, pričom 23 percent o tom nikdy nikomu nepovedalo.



„Výsledky mapovania poukazujú na potrebu rozšíriť ponuku dostupných a zaujímavých voľnočasových aktivít, no zároveň aj na dôležitosť prevencie a podpory duševného zdravia,“ odkazuje občianske združenie.