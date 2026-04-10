OZ Lavuta odmieta obvinenie z korupcie a klientelizmu
Hnutie Slovensko a SaS vo štvrtok (9. 4.) vyjadrili podozrenia z klientelizmu a prospechárstva, týkajúcich sa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Lavuta dôrazne odmieta podozrenia z korupcie a klientelizmu, ktoré vyslovili opozičné strany SaS a Hnutie Slovensko v prípade projektu Šanca na zmenu pre neaktívnych NEET. V tlačovom vyhlásení pre TASR zároveň rozporuje tvrdenia, ktoré majú prezentovať neefektívnosť projektu bez merateľných výsledkov.
„Toto nie je o zamestnaní ‚len‘ 17 mladých ľudí zo 170. Je to odborná práca so 170 rodinami,“ upozornila projektová manažérka OZ Lavuta Andrea Vlkovičová. Poukazuje na to, že starostlivosť venovaná rodinám posúva rómske domácnosti k lepším podmienkam, v ktorých žijú a pracujú, vychovávajú deti a sú vzorom pre ostatných. „Tiež je veľmi potrebné si uvedomiť, že cielené odborné intervencie nie sú školenia. Niektorí politici by si mali doplniť vzdelanie,“ upozornila v súvislosti s vyjadreniami kritikov o marginálnom zábere a forme projektu.
Pripomenula taktiež, že projekt, ktorý dostal dotáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je plne v súlade s platnou legislatívou a výzvou, prostredníctvom ktorej získal nenávratný finančný príspevok. „Je pravidelne kontrolovaný a má schválené merateľné ukazovatele, tak ako každý iný podporený projekt,“ dodala Vlkovičová. Konkretizovala aj rozpočet a náklady, na ktoré je príspevok vo výške 750.000 eur použitý. „Z toho je 540.000 eur určených na mzdové výdavky pre 25 zamestnancov, v štyroch okresoch, na 24 mesiacov. To je priemerne celková cena práce 900 eur, čistá mzda na zamestnanca 550 eur mesačne,“ upozornila Vlkovičová. „Zostatok vo výške 210.000 eur predstavujú náklady na nájom štyroch kancelárií, vybavenie, energie, internet, spotrebný materiál, administratívu, aktivity pre klientov,“ dodala Vlkovičová s odkazom na stránku OZ Lavuta a podrobný popis projektu.
Do pozornosti dáva i 20-ročnú históriu občianskeho združenia a aktivity, ktoré doteraz dokázalo implementovať. „Nevidíme dôvod, prečo by sme mali prestať robiť to, čo má konkrétne výsledky a je jednoznačne v prospech komunít aj celej spoločnosti,“ vyhlásila projektová manažérka OZ Lavuta.
Hnutie Slovensko a SaS vo štvrtok (9. 4.) vyjadrili podozrenia z klientelizmu a prospechárstva, týkajúcich sa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška. Predmetom kritiky bol príspevok vo výške 750.000 eur, ktorý v novembri 2025 dostalo OZ Lavuta, kedysi založené práve splnomocnencom a v súčasnosti zastúpené jeho manželkou Oľgou Daškovou. Opozičné subjekty vyhlásili, že vzhľadom na deklarovaný cieľ podporeného projektu zapojiť 170 mladých ľudí, pričom reálne zamestnanie má získať len 17 z nich, ide o neefektívne vynaloženie verejných zdrojov, rovnako poukázali na to, že zmluvné podmienky umožňujú, aby bol projekt považovaný za úspešný aj pri výrazne nižšom počte reálne zamestnaných osôb.
MPSVR SR, ktoré príslušnú dotáciu poskytlo, pre TASR uviedlo, že projekt splnil všetky stanovené podmienky a jeho schválenie odobrili externí odborní hodnotitelia. Samotný splnomocnenec pre TASR vyhlásil, že od svojho nástupu na post nie je súčasťou orgánov organizácií či OZ, ktoré získali prostriedky z verejných zdrojov.
