OZ Liga za ľudské práva čelí nedostatku financií
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Liga za ľudské práva, ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo ľuďom v núdzi, čelí nedostatku financií. Stratilo kľúčové granty zo Slovenska aj zo zahraničia. Varuje, že ak sa mu nepodarí nájsť nové zdroje, bude musieť v budúcom roku výrazne obmedziť alebo úplne zastaviť svoju činnosť. TASR o tom za OZ informoval Tomáš Kušnír.
„Sme právnici a právničky, ktorí robia svoju prácu uprostred kríz - bezplatne, profesionálne a s presvedčením, že spravodlivosť by nemala závisieť od peňazí. Dnes však stojíme na hrane prežitia,“ uviedla programová riaditeľka Miroslava Mittelmannová. Ak sa im nepodarí získať nové zdroje, organizácia môže podľa nej skončiť. „S nami by zanikla aj sieť podpory, ktorá je záchranným lanom pre tých najzraniteľnejších - ľudí, ktorí si sami pomôcť nedokážu,“ dodala.
Liga za ľudské práva, ktorá vznikla v roku 2005, pôsobí vo viacerých mestách na Slovensku. Jej právnici a právničky poskytujú bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl, odídencom aj iným cudzincom, aktívne pripomienkujú zákony týkajúce sa života cudzincov a utečencov a venujú sa aj vzdelávaniu budúcej generácie právničiek a právnikov. Na preklenutie najťažšieho obdobia spustila dobročinnú výzvu.
