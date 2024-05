OZ Malíček: Kontakt s rodičom má pre predčasne narodených veľký význam

Bratislava 15. mája (TASR) - Pre predčasne narodené deti má kontakt a blízkosť s rodičom veľký význam. Prospešné je napríklad tzv. klokankovanie. Poukázalo na to občianske združenie (OZ) Malíček pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa klokankovania.



"Kolísanie, priloženie dieťatka na kožu či hladenie sú ideálne spôsoby stimulácie psychomotorického vývoja, keďže telo matky je prirodzený inkubátor - dieťatko počuje a vníma známy tlkot srdca, cíti vôňu a počúva poznaný hlas," priblížila predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová.



Najväčšie benefity kontaktu rodiča a dieťaťa prostredníctvom klokankovania sa podľa združenia týkajú najdôležitejších fyziologických funkcií bábätka. "Podnety pri tomto kontakte urýchľujú dozrievanie centrálnej nervovej sústavy dieťaťa, stabilizujú jeho dýchanie, srdečnú činnosť, budujú vzťahovú väzbu, zlepšujú toleranciu stravy a stimulujú ďalšie životné funkcie a orgány," skonštatovalo. Upozornilo však na to, že rodičia predčasne narodených detí musia často na prvý fyzický kontakt s dieťaťom čakať niekoľko dní či týždňov.



OZ Malíček zároveň pripomenulo, že do nemocníc každoročne darováva klokankovacie kreslá a prikrývky, ale zabezpečuje aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti.