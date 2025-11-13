< sekcia Slovensko
Občianske združenie Malíček opäť odovzdávalo ocenenia Purpurové srdce
Ocenenie je ručne vyrobená sklenená fialová plastika v tvare srdca, autorkou ktorej je umelecká sklárka Veronika Rusňáková.
Bratislava 13. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Malíček opäť oceňovalo osobnosti, ktoré prispeli k zlepšeniu starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenia Purpurové srdce vo štvrtok odovzdalo trom jednotlivcom, dvom kolektívom a jednu cenu udelilo in memoriam. Urobilo tak v bratislavskom Primaciálnom paláci pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa predčasne narodených detí (17. 11.). TASR o tom informovala predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová.
„Počas slávnostného večera oceňujeme osobnosti, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v rámci starostlivosti, osvety a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti,“ priblížila Kaiserová.
Ocenenie je ručne vyrobená sklenená fialová plastika v tvare srdca, autorkou ktorej je umelecká sklárka Veronika Rusňáková. „Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však natoľko silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a strata dieťaťa ide v prípade predčasniatok ruka v ruke a my môžeme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami – veselé a plné života,“ vysvetlila predsedníčka združenia.
Laureátkou ocenenia pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti sa stala primárka oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach Vanda Chovanová. „Okrem starostlivosti o najkrehkejších pacientov aktívne podporuje aj aktivity tretieho sektora, pomáha neziskovým organizáciám a sama je štatutárom v občianskom združení Malenka, kde sa usiluje získavať nielen finančné prostriedky na zvýšenie kvality života pacientov a ich rodín počas liečby,“ priblížilo OZ. Ocenenie in memoriam v tejto kategórii udelili vrchnej sestre oddelenia Jane Bazárovej, ktorá celý svoj profesionálny život venovala starostlivosti o najmenších pacientov.
Ocenenie pre osobnosť verejného života získalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). „Túto cenu sme sa rozhodli udeliť ZMOS-u a združeným samosprávam za významnú podporu predčasne narodených detí a ich rodín prostredníctvom aktivít k Svetovému dňu predčasne narodených detí a za šírenie osvety tejto problematiky medzi samosprávami prostredníctvom spolupráce so ZMOS,“ ozrejmila Kaiserová. Osobitné ocenenie v rámci tejto kategórie udelili aj mestu Prešov ako uznanie za jeho dlhodobú podporu, partnerstvo a rozvíjanie povedomia o predčasne narodených deťoch.
Laureátmi ocenenia pre osobnosť malíčka sa stali dobrovoľníci z OZ Malíček Kristína Takácsová a Michal Popovič.
