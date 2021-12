OZ Malíček: Zapálením sviečky si ľudia môžu spomenúť na zosnulé deti

Bratislava 12. decembra (TASR) – Ľudia môžu aj počas tohtoročnej tretej adventnej nedele zapálením sviečky v okne vyjadriť úctu pamiatke zosnulých predčasne narodených detí. Pripomína to OZ Malíček pri príležitosti Svetového dňa pamiatky zosnulých detí.



Na Slovensku sa každoročne približne 5000 detí narodí predčasne, pričom niektoré z nich si v dôsledku predčasného pôrodu nesú menšie či väčšie následky do svojich životov. "Krehkosť života v prípade predčasniatok vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. Práve im a pamiatke ich detí bude venovaná druhá decembrová nedeľa," spresnila predsedníčka OZ Ľubica Kaiserová.



Zapálením sviečok vzniká podľa jej slov pomyselná reťaz, ktorá spája ľudí s podobným osudom a zároveň symbolizuje svetlo, ktoré má svietiť na ich ďalšej ceste.



"Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a mnohé sa nachádzajú v ohrození života," priblížila Kaiserová.



Dodala, že celosvetovo sa predčasne narodí 15 miliónov detí, pričom približne jeden milión z nich v dôsledku predčasného pôrodu zomiera pred dosiahnutím piatich rokov.