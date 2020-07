Združenie Post Bellum organizuje memoriál Stopami ukrývaných detí

Bratislava 21. júla (TASR) – Občianske združenie (OZ) Post Bellum organizuje v dňoch od 24. do 30. augusta prvý ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí. Cieľom memoriálu, idúceho po stopách príbehu Pavla Eliho Vaga, si je počas pešej výpravy na trase dlhej 100 kilometrov pripomenúť osudy ľudí, ktorým sa podarilo prežiť druhú svetovú vojnu. TASR o tom informovala riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková.



Občianske združenie sa pri tvorbe memoriálu inšpirovalo memoriálom Vrba-Wetzler, ktorý si podľa Polovkovej vybudoval tradíciu. "Ja sama som sa na ňom zúčastnila a počas neho som si uvedomovala, že by bolo zaujímavé pripomínať si aj ďalšie osoby, ktorých životy postihla druhá svetová vojna a otvárať témy, o ktorých sa často nediskutuje," spresnila s tým, že v Post Bellum dokumentujú práve príbehy 20. storočia a poznajú osudy ľudí, ktorí ako veľmi mladí prežili dnes už nepredstaviteľné.



Ďalej informovala, že na 100-kilometrovej trase čaká účastníkov neobyčajný čas, ktorý bude nasledovať konkrétne príbehy, ale bude predstavovať aj skúšku fyzických síl. "Niektoré dni budú náročnejšie, iné menej. My však budeme v situácii, keď si budeme môcť oddýchnuť, najesť sa, obliecť, presúvať sa cez deň, nie počas noci. Takýto luxus Eli a jeho rodina neprežívala. Čaká nás rozmýšľanie o tom, čo sa stalo pred viac ako 70 rokmi, ako na to reagovala majorita, spoznávanie príbehov a konkrétnych miest, na ktorých sa príbehy odohrali," priblížila Polovková. Dodala, že pôjde o spojenie nedávnej minulosti so súčasnosťou a mnohé miesta už slúžia na úplne iné účely ako počas vojny či pred ňou a ich osud nie je nikde zaznamenaný.



Polovková tiež spomenula, že pôvodným zámerom bolo, aby Pavel Eli Vago so skupinou putoval takmer po celej ceste, no pre uzatvorené hranice Izraela pracuje občianske združenie s verziou, že bude so skupinou spojený minimálne prostredníctvom aplikácie Zoom.



Registrácia na účasť na memoriáli Stopami ukrývaných detí bola možná do 19. júla, avšak Polovková uviedla, že síce sú už registrácie oficiálne uzatvorené, maximálny počet účastníkov naplnený nie je. "Odporúčam kontaktovať nás priamo, čo ešte dokážeme zmeniť," spresnila. Záujemcom však na „vlastnú päsť“ ísť neodporúča, pretože skupina vstúpi aj do chránenej krajinnej oblasti a veľmi dôležité je podľa jej slov aj sprievodné slovo k príbehom a konkrétnym miestam.