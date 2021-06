OZ Prales súhlasí s návrhom zmeny v riadení národných parkov

Bratislava 10. júna (TASR) - Občianske združenie (OZ) Prales súhlasí s návrhom presunu správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov a podporuje ho. Bolo by však lepšie, keby návrhy zákonov prechádzali štandardným legislatívnym procesom. Vytvoril by sa tak priestor na lepšie prediskutovanie problematiky a pripomienkovanie. Povedal to pre TASR Juraj Vysoký z OZ Prales.



Prevod správy štátnych pozemkov, prechod Štátnych lesov Tatranského národného parku a štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič do pôsobnosti envirorezortu je správny a dôležitý krok pri zabezpečení ochrany prírody na Slovensku, hovorí Vysoký. Zároveň podotýka, že zmien v ochrane prírody a krajiny je potrebné spraviť viac. "Potrebujeme sa pozrieť na vec komplexne a upraviť – opraviť celý systém. Aby na Slovensku mohla ochrana prírody a krajiny fungovať dobre, potrebujeme spraviť celú sériu krokov, ktoré spolu súvisia, alebo na seba aj nadväzujú, potrebujeme reformu ochrany prírody a krajiny," tvrdí.



Na Slovensku päť rokov chýba koncepcia ochrany prírody a krajiny, v ktorej by bola zadefinovaná vízia, akým smerom sa bude ochrana prírody uberať v najbližších rokoch. Bez koncepcie nie je podľa Vysokého možné urobiť dobrú reformu ochrany prírody. "Aj keď predchádzajúca vláda začala práce na novej koncepcii ochrany prírody a krajiny do roku 2030, proces nebol ukončený a koncepcia nebola schválená. Súčasná vláda a vedenie ministerstva životného prostredia zatiaľ nepovažuje za potrebné v procese pokračovať, alebo ho obnoviť," povedal Vysoký.



Zmenu v riadení národných parkov ohlásil šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci.



Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva.