OZ PŠaV s partnerskými organizáciami chcú diskusii k školskému zákonu

Bratislava 17. marca (TASR) - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve volajú po diskusii k navrhovanej novele školského zákona. Tá je momentálne v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). TASR o tom informoval predseda OZ PŠaV Pavel Ondek.



Za neetické považujú, že zásadné zmeny v systéme školstva a avizovanú kurikulárnu reformu predkladateľ nastolil počas pandémie nového koronavírusu. Od rezortu školstva žiadajú dáta, na základe ktorých bola reforma vypracovaná. „Nesúhlasíme s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva a poradenského systému, ktoré prichádzajú bez diskusie a komunikácie v odbornej verejnosti, bez relevantnej argumentácie a dôslednej analýzy,“ spresnili v liste adresovanom rezortu školstva a školskému výboru Národnej rady SR.



Poukazujú pritom na absentovanie dôkladnej analýzy a argumentácie navrhovaných zmien, najmä v súvislosti so zmenou stupňov v základnej škole a povinným zavedením vzdelávacích cyklov. „Rovnako upozorňujeme na nesystémový krok presunutia obsahu vzdelávania na stupne a vzdelávacie oblasti z pôvodného rozdelenia na jednotlivé postupové ročníky a vyučovacie predmety,“ spresnili.



Odborový zväz a partnerské organizácie okrem iného zásadne nesúhlasia s novým členením základnej školy, s povinným zavedením vzdelávacích cyklov či rozdelením obsahu vzdelávania namiesto ročníkov na stupne alebo cykly. Tiež s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti, zrušením možnosti zriadenia základnej školy s nižším počtom žiakov ako 150. Nesúhlasia ani so zrušením úrovní celkového hodnotenia prospechu v základnej škole, so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov. Kritizujú aj navrhované zmeny v oblasti špeciálneho školstva, navrhovanú transformáciu poradenského systému a obmedzenie počtu funkčných období riaditeľovi školy.



Rezort školstva po vyhodnotení vyše 1000 pripomienok k návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z ktorých bolo viac ako 680 zásadných, opätovne predložil zmenenú verziu do skráteného MPK. Cieľom návrhu je napríklad zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, komplexná zmena systému poradenstva a prevencie či zavedenie pojmov ako národnostná škola a národnostné školské zariadenia.