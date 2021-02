Školskí odborári žiadajú zaočkovať aj vychovávateľov či učiteľov ZUŠ

Bratislava 10. februára (TASR) - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) žiada, aby mali okrem učiteľov možnosť očkovania aj vychovávatelia školských klubov detí, učitelia základných umeleckých škôl (ZUŠ), odborní zamestnanci a ďalší pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci. TASR o tom informoval predseda zväzu Pavel Ondek.



OZ PŠaV upozorňuje, že učitelia materských a základných škôl nie sú jediní, ktorí budú v každodennom kontakte s deťmi alebo žiakmi. „Vyzývame ministra a vládu SR, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a do možnosti prednostného očkovania zaradila všetkých zamestnancov, ktorí sú potrební pri návrate detí a žiakov do škôl,“ dodal.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v utorok (9. 2.) uviedol, že vybraných 40.000 učiteľov, ktorí budú zabezpečovať prezenčnú výučbu na školách, začnú očkovať od soboty 13. februára. Očkovania sa majú realizovať v soboty a nedele v 12 očkovacích centrách v krajských mestách. Má ísť o učiteľov materských škôl, prvého stupňa základných škôl a posledných končiacich ročníkov stredných škôl.



Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) v stredu nevedel povedať, kedy sa podarí zaočkovať všetkých v školstve, ktorí budú mať o to záujem. Podľa interných diskusií, ktoré vedú s rezortom zdravotníctva, by to však chceli stihnúť do konca školského roka 2020/2021.