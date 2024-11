VIDEO: Sestry majú rokovať so šéfom sekcie zdravia na ministerstve

Bratislava 13. novembra (TASR) - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) má rokovať o pláne na stabilizáciu zdravotníckeho personálu s generálnym riaditeľom sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR Petrom Čvapekom. Komunikovať s ním sestrám odporučil šéf rezortu Kamil Šaško (Hlas-SD) na stredajšom rokovaní. Po jeho skončení to uviedla predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká. Verí, že k prvým opatreniam by mohli dospieť už v najbližších týždňoch.



"Máme teraz jasný plán, máme k dispozícii riaditeľa odboru zdravia, s ktorým budeme rokovať intenzívne a uvidíme, či naozaj snaha, ktorú deklaruje pán minister, bude pretavená aj do činov," poznamenala Kavecká. Očakáva, že k prvým nastaveniam by mohli dôjsť už v najbližších týždňoch. Týkať by sa mali podľa nej napríklad spravodlivého odmeňovania sestier či personálnych normatívov v nemocniciach.







Kavecká opätovne podotkla, že situácia so sestrami na Slovensku je kritická a už teraz ich je nedostatok. Upozornila, že ak sa v blízkej dobe nič nezmení, aj tie sestry, ktoré v systéme ostali, začnú podľa nej potichu odchádzať. Dodala tiež, že výpovede z nadčasov sú stále aktuálne. "Sestry to podnikajú individuálne, my im zastrešujeme vlastne takéto právne poradenstvo," ozrejmila. Presné číslo nateraz uviesť nevedela.







OZ SaPA apeluje na riešenia na zabránenie prehlbovania nedostatku zdravotníkov a na zlepšenie ich pracovných podmienok. Žiada vládu o jasný plán. Ak sa nič nezmení, zdravotníctvo podľa združenia čaká personálny kolaps.