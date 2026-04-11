< sekcia Slovensko
OZ Senica 2.0 spája dobrovoľníctvo, ekológiu aj prácu s mládežou
Združenie sa zapája aj do celosvetového charitatívneho behu Wings for Life, pričom výťažok z podujatia smeruje na výskum poranení miechy.
Autor TASR
Senica 11. apríla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Senica 2.0 sa dlhodobo venuje dobrovoľníctvu, ekológii, práci s komunitou a podpore mladých ľudí. Organizácia, ktorá vznikla v roku 2017 z iniciatívy Mareka Štítného, postupne rozšírila svoje aktivity od komunitných projektov až po veľké športové a kultúrne podujatia. Aktuálne zastrešuje vyše 200 dobrovoľníkov. Pre TASR to uviedla koordinátorka dobrovoľníkov zo združenia Simona Jurovatá.
„Od roku 2017 sme prešli rôznymi akciami. Tento rok budeme mať desiaty ročník podujatia Hecni sa, ktoré sa koná na kunovskej priehrade, kde sme mali minulý rok aj medzinárodnú účasť zo Španielska. Každoročne tam máme okolo 400 bežcov a dokopy aj s návštevníkmi približne 700 ľudí,“ uviedla.
Združenie sa zapája aj do celosvetového charitatívneho behu Wings for Life, pričom výťažok z podujatia smeruje na výskum poranení miechy. Okrem športových aktivít realizuje aj vzdelávacie programy zamerané na dobrovoľníctvo. „My aj vzdelávame v oblasti dobrovoľníctva na školách, tento program sa volá Dobro vo voľne, kde mladých ľudí, ôsmakov, deviatakov a potom stredoškolákov, vzdelávame v oblasti dobrovoľníctva a v tom, aké sú jeho výhody,“ doplnila.
Spomenula tiež, že mladí ľudia majú možnosť zapojiť sa u nich do stáží v rôznych oblastiach, ako je správa sociálnych sietí, organizácia podujatí či práca s dobrovoľníkmi, čo môže podľa Jurovatej neskôr figurovať napríklad aj v ich životopise.
V oblasti ekológie organizácia pripravuje napríklad zberové aktivity, výmenné burzy oblečenia či podujatie Eko deň v Senici, ktoré je zamerané na environmentálne vzdelávanie verejnosti. Podieľa sa aj na výsadbe zelene v meste vrátane komunitného sadu.
Dôležitou súčasťou činnosti združenia je komunitná klubovňa KiviK, ktorá slúži ako bezpečný priestor pre mladých ľudí. V tomto roku plánuje organizácia jej ďalšie rozšírenie. „Vznikne ešte jeden nový priestor v klubovni, bude mať samostatný vchod, kde bude študovňa pre mladých ľudí,“ priblížila Jurovatá.
Viac ako 200 dobrovoľníkov, ktorí sa do činností zapájajú, pochádza najmä zo Senice a okolitých okresov, pričom pri väčších podujatiach sa zapájajú aj ľudia z iných častí Slovenska.
Víziou Senica 2.0 je prinášať osobnostný a profesijný rozvoj mladých ľudí. „Chceme, aby tieto zručnosti a vedomosti využili vo svojej budúcnosti, odovzdávali ich ďalším mladým ľuďom, a tak sa snažili vytvoriť a udržať aktívnu mládež v dedinách a mestách,“ dodala.
