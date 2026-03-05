< sekcia Slovensko
OZ Skutočné obete:Ani po rokoch neustalo zľahčovanie pandémie COVID-19
Pamätný deň je podľa združenia príležitosťou ukázať úctu tým, ktorí tu už nie sú.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Ani po rokoch neustalo zľahčovanie a popieranie závažnosti pandémie COVID-19 a jej dôsledkov. Upozornilo na to občianske združenie (OZ) Skutočné obete pri príležitosti piatkového (6. 3.) Pamätného dňa obetí pandémie, kedy uplynie presne šesť rokov od prvého potvrdeného prípadu ochorenia na Slovensku. TASR o tom informovala Lenka Straková zo združenia.
„Uplynulo šesť rokov od vypuknutia pandémie, ktorá ostala v pamäti mnohých ľudí ako nepríjemná spomienka, na ktorú sa snažia spomínať čo najmenej. Pre zasiahnuté rodiny sa však táto kapitola neskončila, žijú s ňou každý deň,“ uviedla Straková a zdôraznila potrebu vecnej reflexie a vyhodnotenia manažmentu krízy.
Dodala, že pandémia sa dotkla prakticky každého obyvateľa Slovenska. Pripomenula, že okrem ľudí, ktorí zomreli na ochorenie, prišli o život aj ďalší pacienti v dôsledku preťaženého systému a odloženej či obmedzenej zdravotnej starostlivosti. Podotkla, že pandémia sa výrazne podpísala aj na deťoch a mladej generácii, ktorá dodnes nesie jej následky - od výpadkov vo vzdelávaní a oslabených sociálnych väzieb až po pretrvávajúce psychické ťažkosti.
„Počas pandémie rodiny neraz počúvali necitlivé poznámky a spochybňovanie, akoby smrť ich blízkych bola len predmetom internetových sporov. My však vieme, že za každou štatistikou je konkrétny človek a konkrétny príbeh. A desaťtisíce hrobov na Slovensku sú krutým dôkazom toho, že to bola trauma, ktorá zmenila krajinu,“ podotkla Straková.
Pamätný deň je podľa združenia príležitosťou ukázať úctu tým, ktorí tu už nie sú. Združenie v rámci projektu Živé pietne miesta vysadilo po celom Slovensku desiatky unikátnych spomienkových líp - ako pripomienku obetí a symbol nádeje.
Národná rada SR prijala 8. novembra 2022 novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, na základe ktorej sa 6. marec stal pamätným dňom - Dňom obetí pandémie COVID-19. Prvýkrát sa pripomínal v roku 2023. Dátum 6. marec zvolili preto, lebo 6. marca 2020 sa na Slovensku potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Infikovaný bol 52-ročný muž z Kostolišťa pri Malackách.
O mesiac neskôr, 6. apríla 2020, sa na Slovensku potvrdili prvé dve úmrtia na ochorenie COVID-19. Odvtedy pripravil covid na Slovensku o život viac ako 21.000 ľudí.
