< sekcia Slovensko
OZ Svetluna navrhuje umožniť úhradu pohrebu z účtu zosnulého
Suma jednorazového výberu môže byť podľa OZ stanovená vykonávacím predpisom alebo naviazaná na ekonomický ukazovateľ, napríklad životné minimum či priemernú mzdu.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetluna navrhuje, aby sa do návrhu Občianskeho zákonníka doplnilo ustanovenie, ktoré by rodinám pozostalých umožnilo v odôvodnených prípadoch vykonať jednorazový výber financií z účtu zosnulého do maximálne 3000 eur, a to výlučne na úhradu nevyhnutných pohrebných nákladov. Má to pomôcť nemajetným rodinám pri strate ich blízkych. Ministerstvo spravodlivosti pre TASR uviedlo, že sa potrebuje oboznámiť s konkrétnymi pripomienkami, vyhodnotiť ich vcelku a vzájomných súvislostiach, ako aj absolvovať jednotlivé rozporové konania tam, kde to bude nevyhnutné.
Suma jednorazového výberu môže byť podľa OZ stanovená vykonávacím predpisom alebo naviazaná na ekonomický ukazovateľ, napríklad životné minimum či priemernú mzdu. Jednorazový výber by bol podľa združenia možný len na základe predloženia potrebných dokladov, predovšetkým úmrtného listu alebo pasu zosnulého. Pripomína, že zákon o pohrebníctve jasne definuje pojem obstarávateľa pohrebu, pričom úmrtný list môže byť vydaný najbližším rodinným príslušníkom podľa zákona o matrikách. Ide teda o osoby, ktoré majú preukázateľný záujem a zároveň sú s vysokou pravdepodobnosťou budúcimi dedičmi.
„Chceme zabrániť tomu, aby sa finančne slabší pozostalí dostali do ešte ťažšej situácie len preto, že im legislatíva neumožňuje použiť finančné prostriedky, ktoré patrili ich rodinnému príslušníkovi. Ide o jednoduchý krok, ktorý by v praxi výrazne pomohol ľuďom v období náhlej straty,“ vysvetľuje zakladateľka OZ Svetluna Petra Podhorcová. Načrtla, že možnosť výberu časti prostriedkov na úhradu pohrebu je vo viacerých severských krajinách roky bežnou praxou. „Osvedčila sa ako rýchla, systémová pomoc rodinám, ktoré čelia náhlej strate blízkeho a nemajú okamžité finančné rezervy,“ konštatovala Podhorcová.
Podľa súčasnej slovenskej legislatívy sú momentom smrti bankové účty zosnulého zmrazené a s finančnými prostriedkami nie je možné nakladať až do momentu právoplatného rozhodnutia o dedičstve, teda kým neskončí dedičské konanie. Tento proces podľa OZ na Slovensku štandardne trvá od niekoľkých mesiacov až po roky v komplikovanejších prípadoch. V praxi to znamená, že ani blízki rodinní príslušníci, ktorí sú zároveň najčastejšie aj dedičmi, nemajú možnosť použiť spoločné finančné zdroje na zabezpečenie dôstojného pohrebu v prípade, že nemajú dostatok úspor „bokom“.
Situácia je podľa združenia ešte náročnejšia v prípadoch, keď k úmrtiu blízkeho náhle dôjde v zahraničí a je potrebné riešiť repatriáciu zosnulého. Návrat zosnulého na Slovensko si vyžaduje okamžitú finančnú úhradu, ktorá sa môže pohybovať v tisícoch až desiatkach tisícoch eur, čo pre rodiny predstavuje obrovskú záťaž a často aj enormný nepredvídateľný výdavok v rodinných financiách. „Naše skúsenosti z práce s týmito rodinami potvrdzujú, že množstvo z nich jednoducho nemá dostatok zdrojov na krytie neočakávaných nákladov,“ tvrdí Podhorcová.
Aj preto sa občianske združenie zapojilo do pripomienkového konania právnej úpravy s cieľom presadiť systémové zmeny posilňujúce práva rodín v najťažších chvíľach. Občianske združenie Svetluna víta rekodifikáciu Občianskeho zákonníka ako príležitosť modernizovať legislatívu tak, aby lepšie reagovala na potreby ľudí v náročných životných situáciách.
Ministerstvo spravodlivosti predložilo koncom septembra 2025 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového Občianskeho zákonníka, ktoré trvalo do 1. decembra minulého roka. Výsledkom rekodifikácie má byť nový Občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.
Suma jednorazového výberu môže byť podľa OZ stanovená vykonávacím predpisom alebo naviazaná na ekonomický ukazovateľ, napríklad životné minimum či priemernú mzdu. Jednorazový výber by bol podľa združenia možný len na základe predloženia potrebných dokladov, predovšetkým úmrtného listu alebo pasu zosnulého. Pripomína, že zákon o pohrebníctve jasne definuje pojem obstarávateľa pohrebu, pričom úmrtný list môže byť vydaný najbližším rodinným príslušníkom podľa zákona o matrikách. Ide teda o osoby, ktoré majú preukázateľný záujem a zároveň sú s vysokou pravdepodobnosťou budúcimi dedičmi.
„Chceme zabrániť tomu, aby sa finančne slabší pozostalí dostali do ešte ťažšej situácie len preto, že im legislatíva neumožňuje použiť finančné prostriedky, ktoré patrili ich rodinnému príslušníkovi. Ide o jednoduchý krok, ktorý by v praxi výrazne pomohol ľuďom v období náhlej straty,“ vysvetľuje zakladateľka OZ Svetluna Petra Podhorcová. Načrtla, že možnosť výberu časti prostriedkov na úhradu pohrebu je vo viacerých severských krajinách roky bežnou praxou. „Osvedčila sa ako rýchla, systémová pomoc rodinám, ktoré čelia náhlej strate blízkeho a nemajú okamžité finančné rezervy,“ konštatovala Podhorcová.
Podľa súčasnej slovenskej legislatívy sú momentom smrti bankové účty zosnulého zmrazené a s finančnými prostriedkami nie je možné nakladať až do momentu právoplatného rozhodnutia o dedičstve, teda kým neskončí dedičské konanie. Tento proces podľa OZ na Slovensku štandardne trvá od niekoľkých mesiacov až po roky v komplikovanejších prípadoch. V praxi to znamená, že ani blízki rodinní príslušníci, ktorí sú zároveň najčastejšie aj dedičmi, nemajú možnosť použiť spoločné finančné zdroje na zabezpečenie dôstojného pohrebu v prípade, že nemajú dostatok úspor „bokom“.
Situácia je podľa združenia ešte náročnejšia v prípadoch, keď k úmrtiu blízkeho náhle dôjde v zahraničí a je potrebné riešiť repatriáciu zosnulého. Návrat zosnulého na Slovensko si vyžaduje okamžitú finančnú úhradu, ktorá sa môže pohybovať v tisícoch až desiatkach tisícoch eur, čo pre rodiny predstavuje obrovskú záťaž a často aj enormný nepredvídateľný výdavok v rodinných financiách. „Naše skúsenosti z práce s týmito rodinami potvrdzujú, že množstvo z nich jednoducho nemá dostatok zdrojov na krytie neočakávaných nákladov,“ tvrdí Podhorcová.
Aj preto sa občianske združenie zapojilo do pripomienkového konania právnej úpravy s cieľom presadiť systémové zmeny posilňujúce práva rodín v najťažších chvíľach. Občianske združenie Svetluna víta rekodifikáciu Občianskeho zákonníka ako príležitosť modernizovať legislatívu tak, aby lepšie reagovala na potreby ľudí v náročných životných situáciách.
Ministerstvo spravodlivosti predložilo koncom septembra 2025 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového Občianskeho zákonníka, ktoré trvalo do 1. decembra minulého roka. Výsledkom rekodifikácie má byť nový Občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.