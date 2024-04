Bratislava 30. apríla (TASR) - Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce oslavuje desať rokov svojho fungovania edukačnou kampaňou. Na webe ponúka viaceré videá, v ktorých lekári odpovedajú na najčastejšie otázky pacientov. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval prezident únie Peter Kollárik. Spolu s odborníkmi z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave a Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) zároveň pri tejto príležitosti pred NÚSCH slávnostne "odhalili" lavičku.



"Tento akt symbolizuje jednotu a odhodlanie Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Únie pre zdravšie srdce a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Lavička sa stane miestom, kde sa stretávajú múdrosti, skúsenosti a inovácie v oblasti kardiológie," vyhlásili pri jej odhalení.



Kollárik poukázal na to, že únia má v súčasnosti asi 2000 členov. "Je to pomerne silný hlas, ktorí aj politici rešpektujú," poznamenal s tým, že únia bola viackrát reprezentovať hlas pacienta aj v zdravotníckom výbore v parlamente. Napriek tomu je podľa neho potrebné, aby bolo hlas pacientov počuť viac.



Priblížil, že cieľom únie pred desiatimi rokmi bolo šíriť edukáciu a osvetu o kardiovaskulárnych ochoreniach a tiež zlepšiť prístupnosť pacientov k zdravotnej starostlivosti. Zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa však podľa jeho slov dlhodobo nedarí. Problém vníma najmä v starostlivosti po prepustení pacienta z nemocnice domov. "Keď ho vyliečia a pustia domov, má veľké problémy nájsť kardiológa, ktorý by sa mu venoval," vysvetlil.