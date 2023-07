OZ Vagus: Ľudia by mali byť všímaví k svojmu okoliu a pomôcť

Bratislava 13. júla (TASR) - Ľudia by mali byť všímaví k svojmu okoliu. "Keď vidia niekoho ležať na slnku, je dôležité neobísť tohto človeka, pristaviť sa pri ňom, opýtať sa, či je v poriadku a či niečo nepotrebuje," povedala pre TASR riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Vagus Alexandra Kárová.



Prípadne mu môžu podľa nej zabezpečiť čistú vodu, aby mal dostatok tekutín, alebo mu pomôcť presunúť sa do tieňa. "Ak človek nereaguje, tak určite treba zmobilizovať sanitku alebo mestských policajtov," doplnila Kárová.



Upozornila na to, že rovnako ako aj v zime sa ľudia bez domova nemajú kam schovať pred mrazom, ani v lete sa nemajú kam schovať pred slnkom. "Mnohí z nich sú dehydrovaní, majú prehriaty organizmus alebo majú popáleniny od slnka," ozrejmila.



Ľudia bez domova musia podľa nej celý deň niekde prečkať pred tým, ako napríklad pôjdu do nocľahárne. "Možností schovať sa niekde v tieni alebo sa ochladiť je málo," podotkla. Tiež je podľa nej málo denných centier či nocľahární nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku.



"My sa vieme schovať doma. Človek keď príde, tak si napríklad dá studenú sprchu, ochladí sa," ozrejmila s tým, že ľudia bez domova takéto možnosti nemajú. V ich dennom centre Domec podľa jej slov poskytujú neobmedzený prístup k vode a tiež v rámci terénnej sociálnej práce rozdávajú tekutiny.