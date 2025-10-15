Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
Ozbrojené sily kúpia špeciálne tkaniny z Chorvátska za 30 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Chorvátski výrobcovia počas tohto osemročného obdobia dodajú slovenským ozbrojeným silám spolu približne 2,7 milióna metrov tkanín.

Autor TASR
Brusel 15. októbra (TASR) - Slovensko v stredu podpísalo s Chorvátskom osemročný kontrakt v hodnote približne 30 miliónov eur na dodávky špeciálnych tkanín pre Ozbrojené sily SR. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Hina.

Dohodu s chorvátskymi textilnými firmami Čateks a Galeb podpísali za prítomnosti ministrov obrany oboch krajín na ministerskej schôdze štátov NATO v Bruseli riaditeľ chorvátskej štátnej agentúry Alan určenej na obchod s vojenským materiálom Goran Basarac a generálny riaditeľ sekcie modernizácie armády na slovenskom ministerstve obrany Martin Čatloš.

Chorvátski výrobcovia počas tohto osemročného obdobia dodajú slovenským ozbrojeným silám spolu približne 2,7 milióna metrov tkanín.
