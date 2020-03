Ozbrojené sily nasadili ďalších vojakov do hliadok pred nemocnice

Bratislava 26. marca (TASR) – Ozbrojené sily (OS) SR nasadili ďalších vojakov do zmiešaných hliadok pred nemocnice v slovenských mestách. Vojaci tiež pomáhali s podporou a ochranou karanténnych centier a imunologickej kliniky na bratislavských Kramároch. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.



Ďalší vojaci pribudnú do zmiešaných hliadok v Prešove, Poprade, Levoči, Humennom, Kežmarku, Starej Ľubovni, Vranove nad Topľou, Giraltovciach, Svidníku a Bardejove. Tie sa tak pridajú k už existujúcim hliadkam pred nemocnicami v Bratislave, Martine, Žiline, Nitre a Nových Zámkoch.



Vojaci tiež vo štvrtok nasadia 50 vojakov s ťažkou prepravnou technikou na vykladanie 12 ton zdravotníckych potrieb, ktoré budú prevezené do skladov rezortu vnútra v Slovenskej Ľupči. OS SR tak nadväzujú na včerajšiu podporu pri vykladaní lietadla poskytnutého zo strategickej transportnej zálohy ozbrojených síl v programe SALIS.