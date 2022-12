Ozbrojené sily si 1. januára pripomenú 30 rokov od vzniku Armády SR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR si 1. januára 2023 pripomenú okrúhle výročie služby vlasti, 30 rokov od vzniku Armády SR. Pri svojom vzniku 1. januára 1993 mala celkovo 53.000 príslušníkov vrátane vojakov základnej služby. K nedeľňajšiemu 30. výročiu vzniku Armády SR tvorí profesionálne OS SR takmer 15.000 vojenských profesionálov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Budovanie našej štátnosti bolo do veľkej miery podporené mimoriadne zodpovedným prístupom našich ozbrojených síl počas celej existencie SR. Kľúčová bola jasná prodemokratická orientácia ozbrojených síl, počas 30 rokov boli a tiež v súčasnosti sú garantom prozápadného prodemokratického smerovania našej krajiny a plnia svoje úlohy v rámci rôznych krízových situácií na výbornú," povedal dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Verí, že aj ďalšie tri desiatky rokov budú ozbrojené sily profesionálne, zodpovedne a iniciatívne konať to, na čo sú určené.



Tri desaťročia existencia slovenskej armády zhodnotil aj náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. "Máme za sebou tri dekády úspešnej práce v prospech obrany našej vlasti. Boli to roky plné transformácií, vstupu do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, ale aj bežného vojenského života. Toto obdobie bolo charakteristické aj prijímaním strategických rozhodnutí," povedal Zmeko. Počas týchto rokov podľa jeho slov jasne verejnosti ukázali, že sú stabilným pilierom bezpečnosti a tam, kde treba, vedia a dokážu podať pomocnú ruku v krízových situáciách.



Ako zdôraznil Zmeko, to najcennejšie, čo ozbrojené sily majú, a čo má z hľadiska udržania obranyschopnosti SR, sú príslušníci ozbrojených síl.



V nadväznosti na podstatu ozbrojených síl, ktorou sú jej príslušníci, Naď avizoval zámer početného rozvoja OS SR. Od roku 1993, keď ešte bola základná vojenská služba, mala SR približne 50.000 vojakov, do roku 2020 klesli tieto počty na 14.100. "Aktuálne sa nám podarilo tento stav zvýšiť o 900, čo sú takzvané zaplatiteľné počty, teda vojaci, na ktorých máme mzdové prostriedky. Verím, že tak, ako to bolo dohodnuté, v roku 2023 a v roku 2024 narastie opätovne ich počet vždy o tisícku. Medzi rokmi 2020 až 2024 by sa teda počet vojakov zvýšil o 20 percent a dostaneme sa na úroveň 17.000," dodal Naď.