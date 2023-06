Ozbrojené sily upozorňujú na cvičenie, ľudia môžu počuť streľbu

Bratislava 1. júna (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR upozorňujú občanov, že v okolí útvarov a zariadení OS SR môžu byť v rámci vojenského cvičenia svedkami zvýšenej aktivity vojakov so zbraňami či počuť streľbu. Ide však o cvičnú muníciu. Cvičenie Alertex 2023 je zamerané na rôzne krízové situácie. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.



Počas pokračujúceho previerkového cvičenia Alertex 2023 vojaci precvičujú reakcie na rôzne simulované incidenty, ktoré zobrazujú aj reálne pôsobiace situácie spojené s bezpečnostnými hrozbami v stave rozvíjajúcej sa krízy. "Z toho dôvodu chceme upozorniť občanov, že v okolí útvarov a zariadení ozbrojených síl môžu byť svedkami zvýšenej aktivity vojakov so zbraňami či počuť streľbu. Uisťujeme však, že použitá munícia je cvičná a celé cvičenie prebieha v koordinácii so zložkami Policajného zboru SR," skonštatoval Zemanovič.



Ozbrojené sily ubezpečujú verejnosť, že všetky tieto aktivity sú súčasťou cvičenia v podobe fiktívnych scenárov a v žiadnom prípade nebudú ovplyvňovať civilný sektor.



Alertex 2023 je dlhodobo plánované cvičenie, ktorého cieľom je preveriť reakciu zložiek OS SR na rôzne krízové situácie, ktorým by mohla Slovenská republika čeliť. "Aj takýmto cvičením ozbrojené sily zvyšujú svoju vycvičenosť a pripravenosť brániť občanov Slovenskej republiky," uzavrel Zemanovič.