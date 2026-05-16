Ozbrojené sily:Do vojenskej operácie NATO v Kosove odchádza 42 vojakov
Slávnostný nástup bol symbolickou rozlúčkou s vojakmi, ktorí budú od mája do novembra 2026 plniť úlohy v priestore operácie.
Autor TASR
Jamník 16. mája (TASR) - Na základni 52. výsadkového práporu Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR v obci Jamník v okrese Liptovský Mikuláš sa v piatok (15. 5.) uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti odchodu príslušníkov OS SR do III. rotácie medzinárodnej vojenskej operácie NATO KFOR v Kosove. Ako TASR informoval hovorca Síl pre špeciálne operácie OS SR Mário Pažický, do operácie odchádza 42 profesionálnych vojakov, z toho 27 členov Síl pre špeciálne operácie.
Slávnostný nástup bol symbolickou rozlúčkou s vojakmi, ktorí budú od mája do novembra 2026 plniť úlohy v priestore operácie. „Slovenský kontingent bude zabezpečovať úlohy čaty ochrany a fyzického zabezpečenia (FORCEPRO) v kempe Nothing Hill a úlohy Národného podporného prvku (NSE) v kempe Film City v Prištine,“ spresnil Pažický.
Na rozlúčke sa zúčastnili predstavitelia OS SR, rodinní príslušníci vojakov a ďalší pozvaní hostia. Počas nástupu zazneli slávnostné príhovory a vojaci dostali symbolické požehnanie k bezpečnému a úspešnému výkonu služby.
„Misia KFOR v Kosove nie je len plnením medzinárodných záväzkov - je to jasný signál, že Slovenská republika má seriózny záujem o stabilitu Západného Balkánu. Bezpečnostná situácia v regióne je dnes stabilná predovšetkým vďaka prítomnosti misie NATO Kosovo Force. A vy sa stávate jej súčasťou,“ prihovoril sa vojakom vyslanec náčelníka Generálneho štábu OS SR Ferdinand Muríň.
Veliteľ slovenských Síl pre špeciálne operácie Jaroslav Krám prítomným zdôraznil, že účasť OS SR v operácii KFOR potvrdzuje plnenie záväzkov SR prispievať k medzinárodnej bezpečnosti a stabilite v miestach pôsobenia operácií NATO. „Vyprevádzame už tretiu rotáciu - to je dôkazom, že naša prítomnosť v regióne má zmysel pre budovanie trvalého mieru a poriadku v oblasti. Vyslanie týchto vojakov je vyjadrením uznania a dôvery našich spojencov a partnerov v medzinárodnom spoločenstve,“ doplnil Krám.
Tretia rotácia slovenských vojakov nasadených v operácii KFOR Kosovo odcestuje na svoju misiu v najbližších dňoch.
