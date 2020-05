CESTUJÚCI, POZOR: Na viacerých tratiach chystá ŽSR výluky

Bratislava 3. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú realizovať výlukové práce:











V úseku Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom dňa 04. mája v čase od 08.55 h do 13.20 h



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín.



Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.





V úseku Radvaň nad Laborcom - Koškovce dňa 05. mája v čase od 07.30 h do 12.40 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín.



Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.





V úseku Koškovce - Udavské dňa 06. mája v čase od 07.40 h do 12.20 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín.



Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.





V úseku Udavské - Humenné dňa 07. mája v čase od 07.55 h do 12.30 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín.



Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.





V úseku Vyšné Hágy - Štrbské Pleso v dňoch 05., 06. a 07. mája v čase od 08.00 h do 14.00 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín.



Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.





V úseku Revúca - Muráň v dňoch 04., 05., 06. a 07. mája, v čase od 07.00 h do 12.00 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná oprava priecestia s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0681 v km 33,930. Práce na priecestí zahŕňajú odstránenie asfaltu, výdrevy, výmenu a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie štrkového lôžka, výškovú úpravu koľaje na traťovú rýchlosť, oprava výdrevy, asfaltovanie priecestia a priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Polovičná cestná uzávierka priecestia dňa: 04., 05., 06. a 07. mája v čase od 07.30 do 13.30 h.



Bez obchádzkovej trasy.