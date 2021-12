OZPŠaV: V 2021 sa neuskutočnila zásadná reforma vzdelávacieho systému

Bratislava 27. decembra (TASR) – V roku 2021 sa neuskutočnila zásadná reforma vzdelávacieho systému, ktorá by z dlhodobého hľadiska reflektovala na požiadavky trhu práce a mala potenciál výrazne zlepšiť výsledky vzdelávania na všetkých úrovniach. V hodnotení roka 2021 v oblasti školstva to pre TASR uviedol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.



Ministrovi školstva sa nepodarilo do štátneho rozpočtu na rok 2021 presadiť žiadnu valorizáciu platov zamestnancov školstva. "Rovnako sa mu nepodarilo vo vláde dohodnúť výraznejšiu valorizáciu platov v roku 2022, ako tú, ktorú zaručuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2022 pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy," uviedol Ondek s tým, že ide o tri percentá od 1. júla 2022. Školskí odborári tiež upozorňujú, že finančné prostriedky v hodnote zhruba 100 miliónov eur, ktoré boli na rok 2021 vyčlenené na nadtarifné zložky platu, neboli v roku 2021 na tento účel poskytnuté. "Okrem toho nebol doteraz prijatý prehľadný systém na prideľovanie nadtarifných zložiek platu predvídateľným a spravodlivým spôsobom. Všetky uvedené nedostatky neprispievajú k deklarovanej potrebe zvýšenia atraktivity učiteľského povolania," poznamenal predseda školských odborárov.



Ani v roku 2021 sa ministrovi školstva podľa Ondeka nepodarilo presadiť úplné zjednotenie financovania zamestnancov v regionálnom školstve tak, ako to požaduje odborový zväz a ako to aj sám minister navrhoval pred nástupom do svojho úradu. "Pretrvávajúca nejednotnosť tak naďalej spôsobuje znevýhodnenie pri odmeňovaní zamestnancov v rámci originálnych kompetencií," povedal.



"Musíme tiež skonštatovať nedostatočnú úroveň sociálneho dialógu s odborármi pri presadzovaní zmien v školskom zákone, keď neboli akceptované všetky naše zásadné pripomienky k zavedeniu vzdelávacích cyklov. S tým súvisí aj vznik ďalších povinností pre pedagogických a odborných zamestnancov pri tvorbe nových vzdelávacích programov," skonštatoval Ondek. Negatívne školskí odborári podľa neho vnímajú aj proces prijímania zmien vo vysokoškolskom zákone, kde neboli rešpektované výsledky dohodnuté v rozporovom konaní. "Rovnako nesúhlasíme s postupným znižovaním rozpočtu verejných vysokých škôl a financií určených na vedu a výskum, čo môže zásadným spôsobom zhoršiť kvalitu štúdia na slovenských vysokých školách," uzavrel.