OZV majú zabezpečiť zber odpadu aj po vypovedaní zmluvy s obcou

Bratislava 24. septembra (TASR) - Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly by mali mať povinnosť po vypovedaní zmluvy s obcou zabezpečiť zber odpadu, až kým obec neuzatvorí zmluvu s inou organizáciou. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Prijatím novely sa zároveň posúva začiatok zavedenia zálohovania späť na pôvodný termín 1. januára 2022.



Novela zákona o odpadoch rieši aplikačné problémy, ktoré vyplývajú z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Majú sa preto stabilizovať vzťahy v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zaviesť sa má aj povinnosť uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a neobalových výrobkov „vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom“.



Posunúť sa má aj zverejnenie údajov potrebných na stabilizovanie systému. Nová legislatíva sa má týkať tiež prevencie pred opakovaním sa situácií výpovedí OZV s množstvom obcí. Výrobca bude musieť zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov.



Ministerstvo životného prostredia má na svojom webovom sídle zverejniť údaje potrebné na výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na nasledujúci rok do 15. novembra.



Novou legislatívou sa tiež vracia pôvodný termín štartu zálohovania PET fliaš a hliníkových obalov. Termín bol oddialený pre obavu z dôsledkov pandémie nového koronavírusu na 1. januára 2023. Teraz sa posúva späť na 1. januára 2022.



Zmena má nastať aj pri spustení digitálnej evidencie odpadov prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva.