Organizácie zodpovednosti výrobcov sú za elektronické ohlásenia

Bratislava 12. novembra (TASR) - Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak a Natur-Pack vnímajú pozitívne zavedenie elektronických ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré sa budú podávať od začiatku budúceho roka iba cez Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH). Uviedli to pre TASR.



"Návrh predstavený Ministerstvom životného prostredia SR by mal nahradiť súčasne používaný Regionálny informačný systém o odpadoch, ktorý z technického ani vecného pohľadu už nevyhovuje súčasnej dobe. Ministerstvo verí, že by sa tým mala eliminovať aj chybovosť spojená s prepisovaním údajov z papierových ohlásení, ktorú doteraz vykonávali manuálne jednotlivé okresné úrady," priblížila riaditeľka environmentálneho oddelenia Natur-Pack Mária Trošanová.



Spustenie elektronického podávania ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním bude podľa Envi-Paku pre povinné subjekty znamenať periodické nahrávanie údajov do ISOH, v ideálnom prípade prenos údajov pomocou rozhrania. Elektronizáciu údajov považuje za krok k ľahšiemu overovaniu dát, ktorý prinesie lepší prehľad oproti papierovému vykazovaniu.



"Avšak bez dôkladnej prípravy môžu byť zmeny pre povinné subjekty náročné na zvládnutie. Akékoľvek technologické zmeny je preto potrebné komunikovať s povinnými subjektmi v dostatočnom časovom predstihu, aby mali možnosť nastaviť svoje informačné systémy," skonštatovala pre TASR Katarína Kretter z Envi-Paku.



Trošanová poukázala na to, že pre ohlasovaciu povinnosť stále nie je upravený vykonávací predpis a v platnosti je vyhláška envirorezortu, ktorou sa ohlásenie podáva na okresný úrad a nie prostredníctvom ISOH-u. Kritizuje aj nemožnosť splnomocniť osobu na podanie ohlásenia, s čím sa bude musieť v každej spoločnosti vysporiadať konateľ. "Podávanie ohlásenia nie je povinnosť zamestnanca zodpovedného za odpady spoločnosti, ale danej spoločnosti. Za nepodanie je sankčný postih," uviedla Trošanová. Natur-Pack vidí negatívum aj v tom, že podanie nemožno otestovať.



Trošanová pripomenula, že nový ISOH so všetkými funkciami by mal fungovať od 1. januára 2026 v súlade s vyhláškou envirorezortu o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.



Ministerstvo informovalo, že ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa budú od začiatku budúceho roka podávať iba elektronicky prostredníctvom ISOH. Bližšie informácie k výkazom má zverejniť koncom novembra. Zavedením elektronického výkazu vypína starý a dlhodobo nepodporovaný Regionálny informačný systém o odpadoch.



Do ISOH sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred jeho uvedením na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral a ako s ním naložil. Cieľom systému je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad. Systém stál viac ako 15,2 milióna eur.