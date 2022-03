P. Bátor: NATO je jednotnejšia ako kedykoľvek v histórii

Na snímke generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg odpovedá na otázky novinárov počas stretnutia s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a s členmi armády v poľskom meste Lask v Lodžskom vojvodstve v utorok 1. marca 2022. Foto: TASR/AP

Brusel/Bratislava 4. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) je v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu jednotnejšia ako kedykoľvek predtým. Vo svetle aktuálnych krokov Moskvy sa dá očakávať, že prítomnosť jednotiek vo východnom krídle NATO, vrátane Slovenska, bude ešte väčšia, aby boli štáty vojensky ešte silnejšie. Pre TASR to uviedol veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor.V piatok sa v Bruseli uskutočnilo mimoriadne stretnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Aliancie. Organizácia Severoatlantickej zmluvy potvrdila, že jej povinnosťou je, aby konflikt na Ukrajine neeskaloval mimo územia krajiny.uviedol pre TASR Bátor.Veľvyslanec v tomto kontexte vyzdvihol diskusie o príprave predsunutej vojenskej jednotky, ktorá by mala pôsobiť na Slovensku.vyhlásil Peter Bátor.Severoatlantická aliancia v snahe posilniť svoje východné krídlo už vyslala do východnej Európy tisíce vojakov. Podľa slovenského veľvyslanca pri NATO je možné očakávať, že táto vojenská prítomnosť bude v budúcnosti ešte väčšia.uviedol Bátor.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok uviedol, že Aliancia nevyhlási bezletovú zónu nad Ukrajinou, pretože jediným spôsobom, ako by bolo možné implementovať takúto zónu, by bolo poslať do ukrajinského vzdušného priestoru bojové lietadlá, čo by mohlo viesť k. Na otázku, akým spôsobom môže Aliancia pomôcť Ukrajine aj bez toho, aby do konfliktu priamo zasiahla a nevyvolala priamu konfrontáciu s Ruskou federáciou, Bátor vymenoval dve hlavné línie.uviedol slovenský diplomat.Vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou žiadal tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj v súvislosti s bombardovaním ukrajinských miest ruskou armádou. Kyjev neskôr uviedol, že ak NATO neuzavrie ukrajinský vzdušný priestor, malo by aspoň dodať Kyjevu lietadlá a vzdušné obranné systémy, aby ukrajinská armáda dokázala zastaviť ruské útoky. Krajiny EÚ zatiaľ trvajú na tom, že nepošlú Ukrajincom lietadlá. Väčšina dodávok z Európy zahŕňa ľahké strelné zbrane a protitankové či protilietadlové strely.