P. Čekan: Z prejavov si môžeme odniesť potrebu zmieru a kompromisu

Bratislava 13. septembra (TASR) - Z prejavov, ktoré predniesli v záhrade Prezidentského paláca pápež František a prezidentka Zuzana Čaputová, si môžeme odniesť potrebu zmieru, kompromisu a to, že jedine spoločne môžeme prejsť ďalšími skúškami, ako je v dnešnej dobe pandémia. Povedal to vedec Pavol Čekan, ktorý bol medzi pozvanými hosťami.



"Zaujalo ma, že oba prejavy hovorili o zmieri, o tom, že spoločne a naozaj kompromismi sa táto spoločnosť dostane ďalej," povedal Čekan pre TASR.



Čekana tiež zaujalo, koľko vedel pápež František o Slovensku. "Vedel o našej histórii, o kresťanstve, o našej prírode. A vedel v podstate aj o našej spoločnosti, čo nás trápi. To ma veľmi teší. Dúfam, že tieto príhovory sa prihovorili každému Slovákovi," skonštatoval.



Podujatie v prezidentskej záhrade sa uskutočnilo po oficiálnom uvítacom ceremoniáli. Zúčastnilo sa na ňom približne 500 pozvaných hostí zo všetkých sfér politického a spoločenského života. Prezidentka v príhovore okrem iného uviedla, že svet čelí krízam a jediný spôsob, ako ich zvládnuť, spočíva v spolupráci. Svätý Otec vyhlásil, že Slovensko sa ako krajina v srdci Európy dokázalo napriek mnohým skúškam pokojným spôsobom integrovať a odlíšiť.