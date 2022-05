P. Chochula: CERN obmedzuje po vojne dodávky aj spoluprácu s Ruskom

Ženeva 21. mája (TASR) - Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) obmedzuje po vojne na Ukrajine dodávky aj spoluprácu s Ruskom. Inštitút rešpektuje rozhodnutia členských štátov. K embargu, uvalenému na Rusko pristupuje rovnako. CERN zatiaľ spoluprácu s ruským inštitútmi nezrušil, rozhodnutie má padnúť na zasadnutí hlavného orgánu v júni. Dotknúť sa to môže vyše 1000 ruských vedcov. Pre médiá to v sobotu v Ženeve uviedol fyzik a zástupca koordinátora pre riadiaci systém detektora ALICE Peter Chochula. CERN v sobotu navštívila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Obmedzovanie spolupráce označil Chochula za škodu. "Desiatky rokov sme si budovali systém spoluprác a bude dlho trvať, kým to dostaneme na pôvodnú úroveň," podotkol vedec. Dodal, že akákoľvek agresia je kontraproduktívna proti všetkým ich princípom a ideálom.



Hlavnými činnosťami CERN-u je prehlbovanie vzťahov medzi národmi a šírenie mieru prostredníctvom vedy a poznania. Chochula verí, že mier na Ukrajine sa môže šíriť aj cez inštitúciu.



Zastrašovanie ruského prezidenta Vladimíra Putina použitím jadrových zdraní je podľa neho neprijateľné. "My sme boli založení s myšlienkou vývoja jadrových technológií pre mierové využitie," poznamenal.



V CERN-e má najbližšie roky vzniknúť nový urýchľovač. Slovensko v súčasnosti nie je na jeho stavbe veľmi zastúpené. "Máme technológie, máme znalosti a máme potenciál, ktorý môžeme využiť," poukázal Chochula. Na súčasnom LHC urýchľovači sa SR podieľala napríklad priamou výrobou kryostatov, doplnil.



Ústav je založený na medzinárodnej spolupráci, čisto slovenský experiment tam podľa fyzika hľadať ťažko. V CERN-e je však niekoľko projektov, ktoré vedú Slováci. "Máme tu napríklad spektrometer, ktorý sa nazýva Tatra, vyvinutý na Slovensku," povedal Chochula.