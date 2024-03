P. Dubovský: Nechodil by som na stretnutia bývalých prezidentov SR

O prezidentský palác zabojuje v tohtoročných voľbách celkovo 11 kandidátov. Sú nimi Andrej Danko, Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.

Bratislava 4. marca (TASR) - Kandidát na hlavu štátu Patrik Dubovský by bol za to, aby bol volebný systém rozdelený na Bratislavu, stred, západ a východ Slovenska. Prezident by mal byť podľa neho hlavne nezávislý, jeho kompetencie voči parlamentu by mierne posilnil. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Rozhovor s Dubovským je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na prezidenta SR.Byť autoritou pri ochrane ústavných orgánov SR a demokracie na Slovensku. Komunikovať s ozbrojenými zložkami pri ochrane integrity a suverenity SR, ako aj byť aktívny v rámci kolektívnej obrany NATO.Najdôležitejšia je účinne zasahovať do legislatívneho procesu Národnej rady (NR) SR a aktívne vystupovať na jej pôde. Nechodil by som na stretnutia bývalých prezidentov SR.Poslanec NR SR zastupuje záujmy celej krajiny, ale i princíp lokálnej príslušnosti má svoj význam. Preto by som bol za štvorbodový volebný systém: Bratislava, západ, stred, východ, z ktorých by sa volili poslanci podľa bydliska a proporčnosti počtu obyvateľov.Obe organizácie sú veľkým prínosom pre Slovensko, z hľadiska bezpečnosti i z hľadiska rozvoja a príslušnosti k modernému, slobodnému a demokratickému svetu. NATO by však potrebovalo reformu v zmysle, aby bolo relatívne vojensky efektívne aj bez priamej účasti USA. EÚ by potrebovala vnútornú reformu v zmysle návratu k svojim kresťanským koreňom.Financovanie, výzbroj a výcvik, ako aj počet bojaschopných vojakov Armády SR sa musí rapídne zvýšiť a zlepšiť. Prezident musí intenzívne komunikovať s Generálnym štábom Armády SR a Ministerstvom obrany SR. Vojaci musia absolvovať viac výcviku v reálnych bojových podmienkach a vojenských misách vo svete.Pomoc Ukrajine musí byť prioritou zahraničnej politiky SR. Ak nevieme dostatočne pomáhať vojensky, musíme pomáhať humanitárne, zdravotnícky, utečencom a odídencom. Členstvo Ukrajiny v EÚ je nevyhnutné, aby mohla ekonomicky zosilnieť a brániť sa voči Rusku. Prístupové rokovania musia byť rýchle a efektívne.Prezident musí byť najmä nezávislý. Posilnil by som mierne jeho kompetencie voči NR SR. Prezident nemusí byť rovnováhou či protiváhou, ale rešpektovaným partnerom ostatných ústavných orgánov.