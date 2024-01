P. Dubovský chce osloviť najmä konzervatívneho a kresťanského voliča

Bratislava 31. januára (TASR) - Historik Patrik Dubovský chce svojou prezidentskou kandidatúrou osloviť najmä konzervatívneho a kresťanského voliča. Chce, aby v prvom kole mohli ľudia voliť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Podporujú ho strany Za ľudí a Kresťanská únia. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová zdôraznila, že konzervatívni voliči si nemôžu vyberať medzi Andrejom Dankom (SNS) a Štefanom Harabinom. Myslí si, že je potrebné mobilizovať každého demokratického voliča.



Dubovský má podľa Remišovej za sebou silný životný príbeh. "Angažoval sa počas komunizmu v tajnej cirkvi, podpísal protirežimovú výzvu Několik vět, zúčastnil sa Sviečkovej manifestácie, spoluzakladal humanitárnu organizáciu Človek v ohrození, bol aktívny v zápase s mečiarizmom alebo v spore o podobu Ústavu pamäti národa. Nemlčal, keď sa bolo treba ozvať, neuprednostnil funkcie pred vlastným svedomím, ozval sa proti totalite boľševikov," vyhlásila na stredajšej tlačovej konferencii.



Remišová takisto pripomenula, že prezidentské voľby sa odohrávajú v čase, keď vláda "valcuje" právny štát a svoju moc dokazuje arogantným porušovaním zákonov. "K ovládnutiu všetkých troch najvyšších funkcií v krajine im chýba už len post prezidenta," zdôraznila.







Dubovský dodal, že chce osloviť aj voličov KDH. Chce konať v zmysle Ústavy SR a sľubu prezidenta, hájiť bezpečnosť a územnú integritu SR, rovnako ako dbať na zodpovedný a efektívny chod ústavných orgánov a komunikovať s nimi. Takisto chce byť aktívny v ochrane ľudských práv i humanitných hodnôt.



Záujemcovia o prezidentskú kandidatúru museli svoje kandidatúry odovzdať do utorka (30. 1.) do polnoci. Návrhy sa podávali predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD), ktorý do 14 dní od doručenia návrhu na kandidáta preskúma, či spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Pri podaní návrhu v posledný možný deň tak lehota na preskúmanie uplynie 13. februára.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.



Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým moratóriom.