Bratislava 26. decembra (TASR) - Zábavná pyrotechnika každoročne zraní a usmrtí množstvo zvierat. Trpia nielen psy a mačky, ale aj hospodárske či divožijúce zvieratá. V súvislosti s blížiacimi sa silvestrovskými oslavami na to upozorňuje predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.



"Zvieratá majú oveľa citlivejšie zmysly ako my. Výbuchy im spôsobujú popáleniny, poškodenia sluchu a zraku, zranenia i smrť. Psy a mačky v panike utekajú a môžu vbehnúť pod auto alebo sa stratiť. Tie šťastnejšie skončia v útulkoch a keď si pomýlia pyrotechniku s hračkou, následky bývajú tragické," objasnila.



Vydesené divožijúce zvieratá podľa Dugovičovej opúšťajú svoje teritóriá a úkryty a môžu sa stať obeťou dopravnej nehody. "Zároveň môžu výbuchy u gravidných cicavcov spôsobiť potrat. Zmätené vtáctvo naráža do budov či drôtov elektrického vedenia, následkom čoho hynie. Zábavná technika môže spôsobiť aj požiar, znečisťuje životné prostredie a škodí nám všetkým," dodala Dugovičová.



Predaj a použitie zábavnej pyrotechniky na Slovensku obmedzuje zákon. Ohňostroje, rakety, petardy či svetlice sa smú predávať len v čase od 28. decembra do 31. decembra a používať môžu len na Silvestra a na Nový rok. Podľa Dugovičovej mnohé mestá však urobili ešte krok navyše a používanie zábavnej pyrotechniky zakázali úplne. Napríklad v Bratislave platí celoročný zákaz a výnimkou je len oficiálny ohňostroj realizovaný mestom.