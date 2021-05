P. Erdös: Bývalú štátnu tajomníčku Moniku J. hospitalizovali

Bratislava 31. mája (TASR) – Bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku J. v pondelok ráno hospitalizovali. TASR to potvrdil jej obhajca Peter Erdös. Upozornila na to televízia TA3 s tým, že obvinená sa má nachádzať v nemocnici na bratislavských Kramároch.



„Môžem potvrdiť, že bola dnešného dňa ráno hospitalizovaná, nakoľko po posúdení všeobecným lekárom bolo vzhľadom na jej zdravotný stav hneď odporúčané a vyžadované, aby bola okamžite hospitalizovaná,“ spresnil Erdös. Dodal, že bližšie podrobnosti v akom zdravotnom stave sa momentálne jeho klientka nachádza, nemôže bez jej súhlasu poskytnúť.



Po minulotýždňovom prepustení z kolúznej väzby v kauze Fatima dostala vo štvrtok (27. 5.) elektronický náramok, ktorý má nariadený v inej trestnej veci. „Náramok jej bol inštalovaný na základe povinností, ktoré boli uložené Najvyšším súdom (NS) SR. Aj v tejto súvislosti dodržiava tak uložené všetky primerané povinnosti a obmedzenia, ktoré jej boli nariadené NS SR,“ doplnil.



Monika J. sa musí každé dva týždne dostavovať probačnému a mediačnému úradníkovi za účelom vykonávania probačného dohľadu. „Obmedzenia sú predovšetkým zákaz vycestovať do zahraničia, zároveň zákaz kontaktu so spoluobvinenými, svedkami, znalcami v trestnej veci Búrka a Víchrica. Zároveň je povinná zdržiavať sa v mieste svojho trvalého bydliska a na adrese, ktorú uviedla,“ podotkol Erdös.



Monika J. bola vo väzbe od marca minulého roka, keď ju zadržali v rámci akcie Búrka. NS SR ju po zaplatení peňažnej záruky na začiatku marca 2021 prepustil na slobodu a nariadil jej kontrolu technickými zariadeniami. Okamžite po prepustení však bola zadržaná a bola väzobne stíhaná v rámci kauzy prevodu trenčianskeho baru Fatima. V polovici marca o tom rozhodol Krajský súd v Trnave. Hospitalizovaná bola vo väzenskej nemocnici v Trenčíne na psychiatrickom oddelení.