P. Fitz zložil sľub a ujal sa mandátu poslanca, nastúpil za P. Chudíka

Bratislava 26. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR má nového poslanca. V úvode 53. schôdze zložil ústavou predpísaný sľub a ujal sa mandátu Peter Fitz (Smer-SD). Do parlamentu nastúpil po odchode Petra Chudíka.



"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom.



Chudík sa vzdal poslaneckého mandátu, pretože odchádza na generálny konzulát do ukrajinského Užhorodu.