P. Gajdoš podľa M. Laurenčíka nevyužil šancu,M. Krajniak navrhol audit

Bratislava 5. januára (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) nevyužil svoju šancu a stal sa priemerným ministrom, myslí si poslanec SaS Milan Laurenčík. Jeho kolega z parlamentného brannobezpečnostného výboru Milan Krajniak (Sme rodina) by dal po voľbách pre sporné využitie finančných prostriedkov urobiť audit zmlúv o modernizácii armády, prípadne ich prehodnotil. Členovia parlamentného brannobezpečnostného výboru to uviedli v hodnotení pre TASR.



Krajniak pripomenul, že minister Gajdoš mal najviac finančných prostriedkov na modernizáciu armády zo všetkých doterajších ministrov obrany. "Ich efektivita využitia je veľmi sporná, zmluvné podmienky a technické špecifikácie obstarávaní sú neustále utajované, preto bude po voľbách nevyhnutné urobiť audit výhodnosti zmlúv o modernizácii armády a pripadne ich aj prehodnotiť," zhodnotil.



Laurenčík poznamenal, že do Gajdoša po menovaní do funkcie vkladali nádej, že veci bude riešiť predovšetkým odborne, keďže bol predtým profesionálnym vojakom. Za jeho prvý veľký prešľap označil udelenie hodnosti kapitána v zálohe predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS). Po vstupe do SNS sa Gajdoš podľa Laurenčíka stal priemerným ministrom, ktorý nevyužil svoju šancu. "Stal sa vykonávateľom straníckych príkazov a neviem sa zbaviť dojmu, že riadenie ministerstva bolo v rukách generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany (MO) SR (Ján Hoľko, poznámka TASR)," zhodnotil.



Nezaradený poslanec Ľubomír Galko vytýka ministrovi, že modernizácia Ozbrojených síl SR nemala jasnú koncepciu. Zlyháva podľa neho aj nábor nových vojakov, pretože "Gajdoš a spol. neurobili nič na zvýšenie atraktívnosti tohto povolania".